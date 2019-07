Une trombe marine se forme au large d'Antibes

Trombe Marine vue de la baie de Juan les pins #régionsud #meteo pic.twitter.com/cdRbTiNeqv — Erik saupic (@ErikSaupic) 15 juillet 2019

Une trombe marine a été observée, et filmée, ce lundi en fin de matinée au large d'Antibes.Ces tubes d'air et d'eau apparaissent lorsque la différence de température entre l’air et la mer est importante. La baisse rapide de la température de l'air explique le phénomène de ce lundi matin.Un phénomène identique, et plus spectaculaire encore, s'est produit en Haute-Corse, près de Bastia , ce lundi matin.