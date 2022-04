Une plainte pour destruction d'espèces protégées a été déposée contre le chantier de la déviation entre Cannes et Antibes

Le collectif Stop Déviation 06 se bat contre la prolongation de cette voie de circulation à Golfe-Juan. Il vient de passer à l'action en justice en déposant plainte.

Le 13 avril dernier, Mysophiaantipolis, l'une des huit associations qui composent le collectif Stop Déviation 06, a déposé une plainte pour destruction d’espèces protégées et d’habitat d’espèces protégées auprès de l'Office français de la biodiversité.

Cette plainte vise l'entreprise qui a débuté il y a plusieurs mois les travaux, ainsi que "toutes les personnes physiques et/ou morales qui pourraient être liées à ce délit" précise le collectif dans un communiqué.

Entamé début janvier, ce chantier vise à prolonger de deux kilomètres la déviation entre Cannes et Antibes, voie qui pour l'heure s'arrête au Rond-Point Massier, à Vallauris-Golfe-Juan. Voulue par l'Etat et le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, cette nouvelle route a pour but de désengorger le trafic routier dans ce secteur, et notamment sur la RD 6007.

Le Collectif Stop Déviation 06 est mobilisé depuis plusieurs mois contre ce chantier. Les huit associations membres dénoncent une opération de "bétonisation" et le risque d'imperméabilisation des sols.

Le collectif invoque aussi et surtout la présence de 39 espèces protégées, relevées selon lui par les différents experts qu'il a mandaté sur le terrain. Parmi ces espèces, le hérisson, la huppe fasciée et le crapaud épineux. S'y ajoute, toujours selon le collectif, une espèce végétale protégée menacée au titre de la liste rouge des espèces végétales en PACA : la consoude bulbeuse.

Pétition et mobilisation

Le collectif a ouvert une pétition en ligne qui à ce jour totalise près de 3450 signatures.

En février dernier, il a organisé une manifestation rassemblant quelques dizaines de riverains de la future route, ainsi que des défenseurs de l'environnement.

Le 26 février 2022, plusieurs dizaines de personnes ont manifesté à Golfe Juan contre le prolongement de la déviation entre Cannes et Antibes, à l'appel du collectif Stop Déviation 06. • © FTV

C'est désormais au procureur de la République de Grasse de décider si la plainte transmise par l'Office français de la biodiversité va ou non donner lieu à l'ouverture d'une enquête, en fonction des éléments recueillis.