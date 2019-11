Cannes : le 1er musée subaquatique de France ouvrira à la fin de l'année 2020

Son ouverture est prévue à la fin de l'année 2020. Un musée sous-marin va voir le jour, à Cannes, au sud de l'île Sainte-Marguerite. Six statues de 8 tonnes, pour 2 mètres de haut vont être créées par Jason deCaires Taylor , un sculpteur britannique de renommée mondiale.Pour l'occasion, les visages de 6 Cannois ont été moulés par l’artiste en juillet 2018 Ce projet, d'un coût de 300.000 euros, a plusieurs buts : Culturel, bien sûr mais également environnemental. "Cet endroit a été sélectionné par l'Etat. C'est une zone où il n'y a plus de posidonies depuis une trentaine d'années. Grâce à ces sculptures nous espérons faire revenir la faune et la flore marine", explique Thierry Migoule, directeur général des services à la ville de Cannes.Ce musée sous-marin de 54m2 va également permettre d'étendre la zone d’interdiction de mouillage entre les deux îles et de doubler la surface de baignade. Elle passera de 7.000 à 14.000 m2.Le sculpteur Jason deCaires Taylor a déjà créé plus de 1.000 oeuvres sous-marines. En 2006, l'artiste anglais a ouvert le premier musée immergé au monde à Molinere Bay , dans les petites Antilles.Au fil des années, les silhouettes humaines ont été recouvertes par les coraux et les poissons.