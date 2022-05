Festival de Cannes. Le musée international du cinéma ouvrira ses portes en 2028

Le projet est dans les starting-block. Un an après l'annonce de sa création, les grandes lignes du projet ont été affinées ce jeudi 26 mai après-midi à l'occasion d'une conférence de presse en présence notamment du maire de Cannes mais aussi de Thierry Frémaux et Pierre Lescure.

"Raconter l'histoire de ce spectacle", voilà la vocation du futur musée international du cinéma et du Festival de Cannes. Un musée qui devrait voir le jour en 2028, la pose de la première pierre étant estimée à 2025.

Pour cause, le projet est conséquent. 18 300m2 de surface dédiés à l'histoire du cinéma et du Festival de Cannes.

L'objectif c'est de faire un musée labellisé national, immersif, ludique, touristique et scientifique pour faire vivre la réalité du cinéma, son actualité et sa dimension patrimoniale. David Lisnard, maire de Cannes

"Retrouver les fondamentaux du cinéma"

Le musée comprendra donc deux parties distinctes : une dédiée à l'histoire du cinéma et l'autre au Festival de Cannes. "Il ne s'agit pas de faire un musée de l'histoire du Festival de Cannes uniquement. Mais on veut travailler avec toutes les archives pour retrouver les fondamentaux du cinéma", détaille Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes.

Avant de poursuivre, "l'idée c'est de mettre un festival en musée avec toutes les nouvelles technologies qui sont à notre disposition. On veut donner le sentiment aux personnes qui viendront au mois de janvier d'être en plein festival au mois de mai".

Pour y parvenir, des centaines d'archives sont actuellement recensées. Le plus dur, sera de "choisir celles qui trôneront dans ce musée. On commence à trouver des choses formidables, c'est certain, on en aura beaucoup trop pour l'espace", ajoute le délégué général du Festival de Cannes.

Les affiches de toutes les éditions

Costumes, caméra, décors de films : le futur musée devrait regorger de pépites inédites du cinéma.

"Qui a déjà vu toutes les affiches de chaque année du festival de Cannes ? Est ce qu’il existe même une collection originale de ces affiches ? Pour tout vous dire, nous ne l’avons pas nous-même, nous avons des trous, mais on s’est lancé avec quelques collectionneurs sur des pistes des années les plus rares", révèle Thierry Frémaux.

Parmi les 18 300m2, 5 300 seront dédiés aux expositions. Des expositions immersives pour tous les âges.

Ce musée comprendra différents espaces et notamment un espace dédié uniquement aux enfants. L'objectif sera de les initier notamment à la lumière, le son, mais aussi au jeu d'acteur. Les enfants pourront notamment se déguiser pour rejouer les scènes mythiques de films. Maud Boissac, directrice de la Culture de la ville de Cannes

Une conférence de presse était organisée ce jeudi 26 mai pour préciser les détails du projet. • © Camille Nowak - FTV

Ce grand musée du cinéma sera construit en partenariat avec :

Un projet à 200 millions d'euros

D'après David Lisnard, le début de la construction doit avoir lieu à l'été 2025. Coût estimé de ce projet : 200 millions d'euros financés majoritairement par la ville de Cannes. Des partenaires publics et privés devront également prendre part à ce projet.

"Il n'y a plus de cinéma généraliste en France aujourd'hui. Pourtant je suis convaincu que pour montrer ce que fait le cinéma, il faut que nous puissions avoir un lieu qui raconte l'histoire du cinéma. Comment penser que la culture nous sauvera si on ne fait pas un musée du cinéma ?", exprime Frédéric Bonnaud, le directeur général Cinémathèque française.



Pour l'heure, le site privilégié est l'ancien palais des sports "André Henry" de Cannes, détruit en 2007.

La visite du musée estimée à 2 heures environ devrait s'achever par une montée de marches en immersion. Le tapis rouge accessible donc toute l'année, comme si vous y étiez !