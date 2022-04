Le chef étoilé Mauro Colagreco fait la promotion des produits de saison au rayon fruits et légumes d'un hypermarché de Mandelieu

Engagé pour le respect de la nature et des saisons, le chef du restaurant Mirazur à Menton, 3 étoiles au Guide Michelin, va à la rencontre des consommateurs pour partager sa démarche avec le plus grand nombre.

Ce mardi avait commencé comme les autres jours dans cet hypermarché. Au rayon fruits et légumes, des pommes, des poires, des cabas, des caddies et un peu de monotonie pour la corvée des courses.

Et d'un coup, un rayon de soleil. Cet accent italo-argentin qui vient inonder les étals, c'est celui de Mauro Colagreco.

Il faut profiter pleinement des saisons ! Mauro Colagreco, chef 3 étoiles

Car ce mardi le conseiller en primeurs n'est autre que le chef mondialement connu, 3 étoiles au Guide Michelin, dont le restaurant le Mirazur à Menton a été sacré meilleur restaurant du monde en 2019.

Mauro Colagreco est depuis des années un chef engagé pour le respect de la nature et du rythme des saisons. Pour les menus gastronomiques servis à sa table, il cultive ses fruits et légumes dans les jardins de son restaurant sur les hauteurs de Menton. Respect de la terre, arrosage par eau de source, culture selon le cycle de la lune, et bien évidemment suivi du cycle des saisons.

Au Mirazur nous avons le luxe de pouvoir faire à manger à une poignée de personnes qui ont la chance et les moyens de consommer à ce niveau-là. J'ai envie d'ouvrir ce discours à un large public. Mauro Colagreco

Auprès des clients médusés, il fait l'article des produits de printemps, à consommer tout de suite tant que c'est la pleine saison, ou à transformer pour en profiter toute l'année.

Les fraises ? Rien de tel qu'une confiture pour retrouver leur saveur l'hiver prochain.

Les asperges ? Pourquoi pas en mettre en bocaux.

Les artichauts ? Après une petite cuisson, on peut en faire des bocaux et les consommer pendant au moins 6 mois. Dans de l'huile ou de l'eau vinaigrée avec un bouquet garni, ouvrir un bocal sera comme retrouver le bonheur du soleil.

Ainsi en va-t-il aussi pour les fevettes, ou les petits pois dont c'est la pleine saison. La plupart du temps on jette les cosses, alors qu'on peut en faire une sauce au pistou à conserver.

Colagreco à l'hypermarché : "un coup de maître !"

Le chef étoilé n'a pas hésité à associer son image à celle d'une enseigne de la grande distribution. Lui, y voit un moyen de partager sa démarche avec le plus de personnes possible. L'enseigne Casino, elle, ne pouvait pas rêver meilleur ambassadeur pour porter sa démarche en faveur de la planète.

Nous cherchions une personnalité qui incarne ces valeurs de respect du climat, du bien manger, cet engagement pour la planète. Mauro Colagreco a été une évidence, lui dont la démarche de gastronomie engagée est sans doute unique en France. Tina Schuler, directrice générale des enseignes Casino

L'enseigne en a profité ce mardi pour lancer dans son hypermarché de Mandelieu son "baromètre de saisonnalité". Pour chaque produit, cet outil précise s'il est "hors saison", en "début de saison" ou en "pleine saison". Une façon de guider le consommateur vers un choix éclairé.

Le baromètre des saisons mis en place dans les magasins de l'enseigne Casino. • © Casino

Au-delà de l'événement de ce mardi, l'enseigne a convaincu Mauro Colagreco de s'impliquer dans une collaboration durable, qui se déclinera au fil des saisons.

L'enseigne s'efforce aussi de mettre en avant les produits issus du savoir-faire de producteurs locaux respectueux de l'environnement et du cycle de la nature. Ainsi le maraîcher de Cannes Jean-Charles Orso, Bernard Auda qui cultive dans le pays niçois, ou encore Frédéric Thibaud, producteur de fraises à Alleins dans les Bouches-du-Rhône.

En choisissant ce que l'on mange aujourd'hui, on choisit aussi le monde où l'on veut vivre.

Tel est le message que le chef Mauro Colagreco veut égrener, au fil des saisons.