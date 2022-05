VIDEO. Festival de Cannes. Seins nus, une femme dénonce les violences en Ukraine : "pendant que le monde est à Cannes, des petites filles sont violées"

Ce vendredi 20 mai, lors de la montée des marches du 75e Festival de Cannes une femme a couru et a crié alors que la cérémonie débutait. Vite interpellée, elle dénonçait les violences sexuelles faites aux femmes ukrainiennes depuis le début du conflit avec la Russie.

Alors que la montée des marches se déroulait, vers 18H30 ce vendredi soir, une femme s'est invitée sur le Red Carpet du Festival de Cannes.

Au pied des marches, devant les photographes professionnels, elle est tombée devant eux en criant.

Elle était couverte de peinture rouge sur le corps et notamment sur ses sous-vêtements. Le femme portait un drapeau de l'Ukraine peint sur ses seins avait un message en anglais :

Les autorités se sont précipitées pour l'arrêter et la couvrir d'un manteau et cesser cette manifestation inopinée.

L'action a été rapidement revendiquée par le SCUM, un mouvement d'activistes féministes et radicales. Le mot anglais "scum" signifie crasse et boue.

Contactée en début de soirée, celle qui se présente comme celle présente sur le tapis rouge, nous a précisé que d'autres actions de sont mouvement se sont déjà déroulées notamment en Belgique.

On a décidé ce soir de dénoncer les viols de guerre, le proxénétisme de guerre. On parle de viols, de GPA, on nous utilise comme ventre sur pattes… On pense que personne ne parle des femmes. Il faut que tout le monde sache. On montre.