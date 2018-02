Appel à témoins après la disparition d'une jeune fille à Grasse

La police nationale lance un avis de recherche, Lejeune Aurélia née le 7 juillet 2000 à Nantes (44) et elle habite à Peymeinade dans les Alpes-Maritimes.



►Elle mesure 1 m 60 et est mince.

►Elle porte des cheveux blonds et longs, des lunettes de vue à monture noire, un manteau noir, un pantalon slim noir, des tennis Adidas rouge, un sac Longchamp bleu et un sac à dos Adidas noir.



Cette jeune fille a quitté le lycée Fénelon situé à Grasse ce jour à 13h23 et depuis elle n'a plus donné de nouvelle.



Pour transmettre toute information, il faut joindre le commissariat de Grasse tel 04 93 40 91 91.