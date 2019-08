Nice : trois patients atteints de scorbut en l'espace de six mois

La maladie des marins

Le traitement ? De la vitamine C

En ce mois d’août, les médias ont annoncé le retour du scorbut en France. Cette vieille maladie a la réputation d’avoir été éradiquée. Elle n’est d’ailleurs plus enseignée aux étudiants en médecine. Doit-on craindre le retour du scorbut ? Réponse avec l’info_PuMS. pic.twitter.com/kPEvmikVN7 — L’Émission Santé (@pumsuniv) August 18, 2019

Le nombre de cas est à la marge. Mais la réapparition du scorbut est une réalité dans le département des Alpes-Maritimes. Dans une publication parue dans La Presse Médicale , des médecins du service rhumatologie du CHU de Nice mettent en avant trois malades, diagnostiqués comme atteints du scorbut entre août 2017 et janvier 2018. Il s'agit de deux femmes (60 ans et 74 ans) et d'un homme de 61 ans.Le scorbut figure dans la littérature : les marins en souffraient pendant les traversées en mer, car ils ne mangeaient pas suffisamment de fruits ou de légumes. Conséquences : des symptômes variables selon les malades, mais en général une grande fatigue, une perte de cheveux, une anémie, des gencives en sang et des dents qui se déchaussent voire qui tombent.Cette carence en vitamine C , liée à une mauvaise alimentation, a donc de nouveau été observée chez des patients du département.Y a t-il pour autant recrudescence de la maladie ? Pas nécessairement selon les médecins niçois. Le corps humain ne sait pas produire de l'acide ascorbique ( vitamine C) et pour ne pas en manquer, il faut consommer des fruits et légumes de saison. Cette carence peut être traitée rapidement avec de la vitamine C injectée en intraveineuse. Les patients atteints en France sont souvent en situation de précarité ou souffrent d'une addiction à l'alcool.