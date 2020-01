Aix-en-Provence : elle se croyait fille unique, mais grâce à l'ADN elle découvre qu'elle a cinq frères et sœurs

Comment un prélèvement de salive a bouleversé la vie de Corrine. Cette Aixoise de 63 ans a toujours cru qu'elle était fille unique, née d'un père inconnu. Elle a longtemps tenté d'interroger sa mère sur l'identité de son père, sans jamais avoir obtenu de réponse. Des tests ADN Un début de réponse est venu de son fils, lorsqu'il a décidé de faire des tests ADN pour remonter son arbre généalogique. Depuis dix ans, avec les progrès de la recherche génétique, plusieurs sociétés proposent au grand public de réaliser des tests de paternité, maternité ou de fratrie, à partir d'un prélèvement de salive.



Pour Corrine, les résultats de ces tests ont été une véritable surprise, elle a découvert qu'elle avait une sœur, tout près de chez elle, dans le Vaucluse.



Elles ont pris contact et se sont retrouvées dans un restaurant : "Je ne connaissais pas le sentiment frère-sœur, je n'ai jamais connu ça. Là, ça a été fusionnel tout de suite", a raconté Corrine, au micro de France Bleu Provence. Cinq frères et sœurs et un papa américain Au cours du repas, la sœur de Corrine lui a révélé ce qu'elle cherchait depuis si longtemps : leur père est américain.



Après d'autres tests ADN, Corrine a découvert toute une famille. "C'est un papa américain qui est venu en France avec une jeune femme dans les années 50. Il a eu un premier enfant en France, mon frère Larry, qui habite dans l'État de New-York. Ensuite, il y a eu ma sœur du Vaucluse, puis sept mois plus tard, c'était moi. Manifestement, il trompait sa femme", sourit-elle. Après sa naissance, il y a eu encore trois autres enfants, nés aux Etats-Unis : Shéryl, Shella et Shelley. Un voyage aux Etats-Unis Depuis cette découverte, Corrine entretient régulièrement des relations avec ses frères et sœurs, via les réseaux sociaux : "On s'envoie des grands textes où l'on se raconte nos vies, ça tombe sous le sens" rapporte-t-elle. L'une de ses petites, Shéryl, qui réside en Floride, va venir la voir à Aix-en-Provence, à la fin du mois de janvier.



Corrine aussi, a décidé de faire le voyage aux Etats-Unis. Elle a prévu un road-trip en avril, pour faire le tour des Etats-Unis et rencontrer tous les membres de sa famille.