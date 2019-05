Cuges-les-Pins: un bureau de vote et la salle des fêtes vandalisés

4e week-end d'affilée

La salle de classe de l'école primaire Paul et Suzanne Chouquet devait accueillir un bureau de vote pour les élections européennes de dimanche, elle a été vandalisée tout comme la salle des fêtes.Les actes de vandales se sont multipliés ces dernières semaines dans la petite commune de Cuges-les-Pins, près d'Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône."Ça fait le 4e week-end d'affilée qu'on subit des dégradations sur les écoles et les salles communales, a indiqué le maire Bernard Destrost. Aujourd'hui c'est le comble, on nous a saccagé le bureau de vote qu'on avait prévu pour le vote de demain. Les services municipaux vont venir pour tout nettoyer et remettre en état pour que les votes puissent se réaliser dans les meilleures conditions et pour que lundi matin les classes puissent fonctionner normalement"."Des bulletins de vote ont été abîmés mais on a des reliquats et les votes se dérouleront normalement" précise le maire.Ils se sont également introduits la salle des fêtes spécialement décorée à l'occasion de la fête des mères dimanche. Les roses destinées aux mamans du village ont été volés."Déjà vendredi dernier, on a eu un souci et on vu des gamins, car pour moi ce sont des jeunes, entre 15 et 18 ans, un peu désoeuvrés dans le village et qui tournent pratiquement tous les soirs, notamment les week-ends", assure l'élu, on en a repéré quelques uns et en plus de ça, on a les caméras de video protection donc on va finir par les identifier". La gendarmerie a ouvert une enquête.