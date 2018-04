Je suis bien content pour ces pédés-là... arrogants au match aller, comment ils étaient sûrs de gagner… Enfoirés…

Denis Balbir insulte les joueurs de Leipzig en OFF #OMRBL pic.twitter.com/Wc3Fk0bwVF —American(@lep4risien) 12 avril 2018

La vidéo a rapidement le tour des réseaux sociaux et déchaîné les réactions des internautes. Après la victoire de l'OM jeudi soir au Vélodrome face à Leipzig, les commentateurs de W9 prennent une pause hors antenne. Mais ils sont filmés. Denis Balbir commente la soirée et se lâche :C'est un internaute, @lep4risien, qui a partagé ce passage télé en OFF, vu près de 190 000 fois à cette heure sur Twitter :