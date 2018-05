Grève SNCF à Marseille : les cheminots bloquent l'accès à la gare Saint-Charles

On est là pour parler à nos collègues non-grévistes, mais on ne veut pas empêcher les usagers l'accès aux trains. On veut une journée sans cheminots

C'est une opération Coup de poing, le mouvement de grève dure depuis un mois et demi, ce n'est pas une grève comme les autres. On annonce 96% de cheminots grévistes

Incident sur une caténaire

Conformément à la procédure de sécurité habituelle, il a été demandé une coupure d’alimentation générale de la gare, empêchant toute arrivée ou départ à St Charles le temps de pouvoir réaliser les premières opérations de maintenance. Les premières investigations nous conduisent à la piste d’un acte de malveillance inacceptable.

SNCF condamne ces agissements contraires aux valeurs de l’entreprise et qui pénalisent encore plus

Les grévistes souhaitent faire de ce lundi 14 mai, une journée noire pour la SNCF. Ils veulent une journée sans cheminots. A Marseille, ils bloquent depuis 4H00 ce matin, l'accès à la gare Saint-Charles, mais ils n'empêchent pas les usagers de prendre le train.a déclaré ce matin Gilbert Dhamelincourt, responsable Force Ouvrière à la SNCF Paca, au micro de France Bleu Provence.Le boulevard Voltaire, à proximité de la gare est également bloqué.a affirmé Fréderic Michel, délégué Sud Rail, au micro de France Bleu.Peu avant 6H00, ce matin, avant le départ du premier TER de la gare Saint-Charles, une caténaire (câble d’alimentation électrique) s’est rompue lors de la mise sous tension du train.a déclaré la SNCF dans un communiqué.Cet incident perturbe fortement les circulations ferroviaires sur les axes reliant la gare St Charles. Les trains en provenance d’Avignon et Toulon sont détournés par la gare de Marseille Blancarde.Plusieurs TGV ont déjà subi des retards supérieurs à 1h, un TER a été supprimé et plusieurs ont accusé des retards importants.ajoute la SNCF dans son communiqué.Le trafic des trains devrait être particulièrement perturbé aujourd'hui. Selon les prévisions de la SNCF, 1 TER sur 8 devrait circuler et 1 car de substitution sur 8 devrait être assuré.Dans le détail:+Ligne Marseille -Avignon (Arles et Cavaillon) : 4A/R en TER+Ligne Marseille -Aix :1 train sur 5+Ligne Marseille -Aubagne -Toulon : 1 train sur 5+Ligne Cannes -Nice -Vintimille : 1 train sur 3