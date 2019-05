Marseille classée ville la plus ensoleillée de France

Record établi en 2017

Marseille, ville la plus ensoleillée de France, autant le dire, ce n'est pas une surprise.La citée Phocéenne caracole en tête du classement établi par Futura Sciences avec 2 858 heures d'ensoleillement par an, soit 170 jours. En clair, et c'est toujours bien de se l'entendre dire, les Marseillais profitent en moyenne de 7h50 de soleil par jour.Le site a pu calculer ces données grâces aux moyennes annuelles d'ensoleillement entre 1991 et 2010 transmises par Météo France.Marseille devance ainsi Toulon (2 839 heures), Ajaccio (2 756 heures) et Nice (2 724 heures).Le site Futura explique ces données exceptionnelles par le fait que "la ville bénéficie notamment de l'anticyclone des Açores qui remonte, et du mistral particulièrement efficace pour chasser les nuages."En 2017, elle avait déjà établi un record vieux de 110 ans avec 3 110 heures d'ensoleillement.