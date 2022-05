Marseille : la police interpelle un voleur de perroquet qui demandait une rançon

Jeudi 5 mai dernier, la police du 12ème arrondissement de Marseille a interpellé un homme de 27 ans qui tentait de rançonner un autre homme de 31 ans. La veille, il lui avait volé son perroquet et menaçait de tuer l'oiseau s'il ne lui remettait pas les 2800 euros de rançon.

L'histoire est pour le moins insolite et fini bien pour le volatile.

Mercredi 4 mai dernier, dans l'après-midi, "Coco" le perroquet est kidnappé dans le 12ème arrondissement de Marseille, rapporte la Provence.

Son propriétaire va donc "déposer plainte au commissariat pour signaler la disparition" de son compagnon à plumes, "pour ce qu'il pense n'être qu'un vol", confirme une source policière.

En réalité, il va recevoir rapidement un coup de téléphone du ravisseur lui demandant une rançon, d'un montant de 2 800 euros et menaçant de tuer l'animal , s'il ne s'exécute pas.

Un lieu et un horaire va être défini pour l'échange. Les policiers sont aussitôt mis au courant et une surveillance des lieux commence.

Au moment de la supposée transaction, "sur le parking d'un super marché dans le 13ème arrondissement de Marseille, les fonctionnaires de police interviennent et arrêtent le suspect âgé de 27 ans, qui était plus que déterminé et armé d'un couteau", précise le policier.

"Mais surtout, les policiers de police secours se rendent vite compte que le ravisseur n'avait pas avec lui le perroquet, heureusement il va rapidement indiqué la cachette, et l'oiseau sera rendu à son propriétaire".

Une enquête est ouverte et le suspect part en garde à vue, aux motifs de tentative d'extorsion, vol et port d'arme de catégorie D.