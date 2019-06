Video. Marseille : scènes surréalistes à cause d’un robot cuiseur dans un Lidl

⚡🇨🇵INFO - Émeute dans un #LIDL de Marseille ce matin à la sortie d'un robot-cuiseur en promotion. Plusieurs personnes se sont affrontées verbalement et physiquement pour tenter d'en dégoter un. (📹NC) pic.twitter.com/w68hIOEiMZ — AlertesInfos (@AlertesInfos) 3 juin 2019

Des dizaines de consommateurs ont fait le pied de grue devant un magasin Lidl de Marseille lundi 3 juin avant l'ouverture à 8h30. L'objet de leur attente : un robot cuiseur "Monsieur Cuisine Connect" vendu 359 €, trois fois moins cher que son concurrent le "Thermonix" de Vorwek, modèle similaire (900 €).Le lancement du dernier robot de cuisine premier prix de Lidl a ainsi donné lieu à de nombreuses scènes de cohue dans plusieurs magasins de l’enseigne en France et Marseille n'y a pas échappé.Dans un magasin de l'enseigne, dès l'ouverture des portes, les consommateurs se sont précipités sur les boîtes blanches et vertes du robot cuiseur, comme le montre des vidéos partagées sur les réseaux sociaux.Une autre vidéo, présentée toujours comme ayant été filmée à Marseille, montre des clients qui en viennent aux mains et se disputent le précieux robot, capable de couper, mélanger, peser, pétrir ou encore de cuire les aliments.Contactée, la direction de Lidl n'avait pas encore indiqué mardi dans quel magasin marseillais, ces scènes d’émeutes ont eu lieu.