On vous explique pourquoi le "Superman Dance", ce nouveau défi TikTok, inquiète dans les collèges et lycées

Mimer Superman et être projeté en l'air par ses camarades, c'est le tout nouveau défi viral qui circule sur TikTok et dans les cours d'école un peu partout en France. À Marseille, plusieurs établissements ont interdit ce "jeu" et alerté les parents d'élèves.

Le "jeu de la virgule", celui du foulard, la "cicatrice challenge" ou encore le "Blackout ", sont des anciens défis populaires sur Tik Tok. Un énième "jeu" a fait son apparition depuis quelques semaines sur le réseau social chinois. Il s'agit du "Superman Dance".

Ces vidéos cumulent des milliers de vues. Elles sont parfois effectuées au sein même des cours des écoles, collèges ou lycées. À Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, plusieurs établissements ont alerté les parents d'élèves quant à ce défi et ils l'ont aussi interdit. On vous explique pourquoi ce défi peut être dangereux.

C'est quoi ce défi "Superman Dance" ?

Pour faire ce défi, il faut être au minimum trois. Deux personnes sont face à face et tendent leurs bras en se tenant et une troisième mime Superman, poing fermé en sautant et en s'élançant dans le vide. Elle est ensuite propulsée en l'air plus ou moins haut en fonction de son élan et doit retomber sur ses pieds, à l'endroit où elle se trouvait initialement.

Ce défi de la danse de Superman est effectué sur fond de musique et de chorégraphies de la part de ses participants, qui peuvent s'élancer à tour de rôle dans les bras des autres. Le but étant d'imiter le vol du superhéros Superman et d'élever assez haut la personne volante.

Difficile de savoir d'où il vient, car il circule déjà dans de nombreux pays, aux États-Unis, en Belgique ainsi qu'en Asie. Yasmine Buono, intervenante spécialisée en éducation numérique, explique à France 3 Provence-Alpes : " Il y a régulièrement des challenges sur TikTok qui peuvent venir de l'étranger et cela devient viral rapidement. Ce qui va faire le buzz à un endroit peut arriver très vite en France, il n'y a pas de frontières avec les réseaux sociaux."

Pourquoi ce défi est-il dangereux ?

Le problème, c'est que comme de nombreux défis précédents, celui-ci peut être dangereux. En effet, lorsque la personne est projetée en l'air, elle peut mal se réceptionner sur ses jambes ou se prendre un obstacle, en atteste les nombreuses vidéos de chutes et de chocs.

Et parfois même, les personnes qui s'élancent ne sont tout simplement pas rattrapées et s'écrasent au sol avec vitesse et fracas, pouvant se faire très mal. Le principal risque est de faire une chute en hauteur et de se claquer la tête.

En Belgique, dans une école communale d'Anvers, un élève n'a pas été réceptionné par ses camarades et il a fait une chute sur la tête. Il a été hospitalisé suite à de "graves blessures" explique un quotidien flamand.

Pourquoi ce défi est-il devenu viral ?

Les utilisateurs de TikTok sont confrontés à de nombreux contenus et notamment des challenges : "il ne faut pas oublier qu'à la base, sur ce réseau social, ce sont des défis de danse. C'est la culture du cap ou pas cap et ça reste", atteste Yasmine Buono. "Avec les algorithmes, les jeunes vont tomber sur ce genre de contenus que les adultes ne vont pas recevoir."

Si de nombreux jeunes sont séduits et effectuent ces défis à l'apparence ludique, c'est parce que derrière, " il y a une idée d'appartenance". " On est dans une société de l'image, où il va y avoir une mise en spectacle de ce que l'on fait et aussi un certain nombre de likes derrière", analyse Violaine Gubler, pédopsychiatre.

Pour les adolescents, il y a aussi la volonté de braver les interdits, "d'avoir le frisson de l'interdit et de se challenger", ajoute la pédopsychiatre.

Quelles sont les solutions possibles ?

Contacté, concernant ce nouveau défi, le rectorat d'Aix-Marseille évoque l'importance de communiquer ces faits aux parents d'élèves, de les faire remonter, mais aussi d'en parler avec les élèves. Pour Yasmine Buono, intervenante spécialisée en éducation numérique, la discussion est primordiale : " il faut échanger avec les élèves sur le temps de la vie de classe par exemple, pour développer leur esprit critique et les alerter sur les risques. C'est un cercle vertueux. Il est important que les élèves puissent comprendre avant de parler des sanctions."

Par le passé, une campagne avait par exemple été mise en place par le ministère de l'Éducation pour le "jeu du foulard" qui consiste à une strangulation ou à effectuer de l'apnée qui conduit à un évanouissement. Des actions de prévention et de sensibilisation sont aussi mises en place dans les établissements avec des interventions des enseignants ou de personnes extérieures comme des infirmières ou des gendarmes, précise le rectorat.

Ces solutions s'effectuent à l'échelle locale, mais au niveau national, " il faudrait aussi demander à TikTok de réagir. Et d'avoir une régulation pour que les mineurs soient aussi protégés", termine Yasmine Buono.