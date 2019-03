SNCF : Près de 800 naufragés du TGV Marseille-Paris passent la nuit dans un train à Lyon

C'est lamentable, on nous propose pas à boire, on nous propose pas à manger

Un problème technique a obligé le TGV 6134 parti de Marseille à 20h01 ce jeudi à stopper son voyage à Lyon-Perrache avec près de 800 voyageurs à son bord."800 personnes bloqués en Gare de Lyon. 15 000 personnes sur mon instagram dont 6/7000 qui verrons à quel point vous êtes lamentables SNCF. Nous n’avons pas à boire, pas à manger. Le Wagon Bar est fermé. EXPLIQUEZ VOUS @sncf #sncf" a posté l'un des naufragés sur son compte Twitter."La SNCF nous propose de dormir dans le train... explique-t-il dans une vidéo, c'est un truc que j'ai jamais vu de ma vie, c'est lamentable, on nous propose pas à boire, on nous propose pas à manger (...) on est dans le train depuis 19h30 (...) on nous propose de dormir ici et de repartir dans cinq heures".Sur Twitter, les témoignages se répondent."Au secours!! Coincés dans le train a 23:54 sans manger ni boire... la promesse sncf?? : demain on reparte pour paris.. les lignes tgv étant fermés de 1h à 4h du matin, donc à dormir dans le train et demain on verra! SOS" écrit @MabelFuentesC"Des bébés, des personnes âgés sont à bord et aucune prise en charge de la @SNCF (même le wagon bar est fermé)! C'est une honte !" note @ROMAINCOUTANT1."@SNCF @alainkrakovitch nous voilà sauvés !!!" poste amer @patrick_raffard."@SNCF bloqué à Lyon Perrache pour toute la nuit, aucune annonce, rien vous êtes sérieux ? J’espère un dédommagement à la hauteur du préjudice ! questionne @kelimledun."Mais bon, mieux vaut ne pas trop râler car s’il y a une chose que la @SNCF n’a pas négligé de faire ce soir, c’est de faire venir sa MILICE PRIVEE pour mater la rébellion" signale @Tedesign.Le train est finalement reparti pour Paris au petit matin. Et arrivé avec plus de 7 heures de retard.