VIDÉO. Ouvert en 1970, le premier hypermarché Casino de France tire sa révérence à Marseille

L'enseigne disparaît. Symbole d'une époque, le premier hypermarché Casino de France avait ouvert ses portes quartier de la Valentine à Marseille le 25 mars 1970. Alors que le magasin a définitivement fermé ses portes ce mardi, retour sur les tout premiers jours d'ouverture.

"Son implantation en bordure de l'autoroute reflète un véritable phénomène". Le Géant Casino de La Valentine à Marseille était le premier hypermarché ouvert en France par l'enseigne. Le 1ᵉʳ avril 1970, la télévision diffusait un reportage consacré au tout nouveau centre commercial ouvert à l'est de Marseille. Il ferme définitivement ses portes sous cette enseigne historique, Géant Casino, mardi 30 avril.

À l'époque, "des créations gigantesques"

Le commentateur de l'époque avait vu juste. L'essor des grandes surfaces était alors une innovation sans commune mesure, qui bouleversait le paysage et les habitudes quotidiennes des français, ce depuis 1957, année d'ouverture du premier supermarché du pays.

Avec les hypermarchés, les marseillais découvrent des "créations gigantesques", signes d'une "nouvelle dynamique du commerce français et forme évidente de concurrence" des boutiques traditionnelles.

"Une mise en valeur des marchandises spectaculaires"

Le reportage tourné à l'ouverture de la grande surface replonge les nostalgiques dans un temps où l'on découvrait avec étonnement ces complexes commerciaux.

Des lieux où "l'automobiliste est à la base de tout le système de vente", et où son véhicule peut même "faire peau neuve". Un client qui peut "juger des marchandises très variées en peu de temps", séduit par une mise en valeur spectaculaire, vertigineuse quelques fois.

Premières stations de lavage automobile, abondance dans les rayons, jardineries, et même barques et bateaux à voile à vendre. Le premier hypermarché Casino de France promeut la civilisation des loisirs, et devient l'un des premiers grands temples français dédié à la consommation.

"On est très tristes"

Le groupe Casino se sépare actuellement de la majorité de ses magasins à la suite de déficits considérables, 5,7 milliards d'euros annoncés en 2023. L'hypermarché marseillais, d'une surface de 14 000 m², et qui emploie actuellement 280 salariés, rouvrira ses portes sous l'enseigne Auchan lundi 6 mai 2024.

Les clients fidèles sont attristés de voir leur magasin disparaître pour toujours. "Je n'aurais jamais cru que le Casino fermerait ses portes, s'émeut une habituée devant l'entrée, parce que c'était la première grande surface. Nous, on est venus à son inauguration, donc on est très tristes."