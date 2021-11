A Cannes, les chats vivent une belle retraite dans l'une des quatre maisons de repos de félins de France

Il y a peu d'agitation dans ce refuge pour chats. Et pour cause, tous ses résidents sont des seniors. Dans cette maison de retraite pour chats située à Cannes, on trouve des animaux légués par des personnes âgées, décédées ou elles-mêmes parties en maison de retraite. Ils ne sont pas à l'adoption, ils vivent dans cet endroit jusqu'à leur décès.

Il existe quatre maisons de ce type en France. A Cannes, c'est Sandrine Orsuto, de la Fondation Assistance aux Animaux, qui en est la responsable et qui s'occupe de 24 félins âgés.

La résidence compte 24 chats âgés. / © Eloïsa Patricio

C'était le rêve de ma vie de faire ça. On est au paradis avant l'heure avec eux. Sandrine Orsuto

Elle adapte la nourriture aux goûts et préférences de chacun et s'assure qu'ils reçoivent les soins dont ils ont besoin. Calculs rénaux, arthrose, thyroïde... Ils sont atteints de pathologies classiques liées à l'âge. Tous sont soignés comme il se doit, même pour un rhume. "C'est comme pour les humains, comme ça ils respirent correctement et peuvent passer un bon hiver", explique Maéva Dupret, animalière.

Ils n'ont pas passé l'âge pour se déguiser pour Halloween ! / © Eloïsa Patricio

Chouquette, la doyenne, a 96 ans

Si on demande à Sandrine si elle a une bête préférée, elle répondra peut-être que non, restant très professionnelle. Pourtant, Chouquette, à qui l'on sert le repas sur la terrasse ensoleillée, semble bien attendrir la femme.

Du haut de ses 20 ans, ne la prenez pas pour une jeunette ! C'est la doyenne de la maison. En années humaines, cela équivaut à 96 ans. Elle est arrivée il y a 6 ans à la Fondation. "C'est vrai que je m'y suis énormément attachée, confie Sandrine. Comme elle avait perdu son frère puis ses deux sœurs, on s'est attachées l'une à l'autre."

Après une si douce vie, le paradis des chats, c'est la prochaine étape pour tous ces matous. Sandrine tient la patte de chacun d'entre eux, jusqu'au dernier instant.