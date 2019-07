Guêpes, abeilles, méduses ou serpents : piqûres ou morsures, démêlez le vrai du faux de ce qu'il faut faire

Le moustique a ses têtes

Le moustique pique davantage à la tombée de la nuit

Il faut approcher une flamme de briquet d'une piqûre d'abeille ou de guêpe

Il faut uriner sur une piqûre de vive

Il faut frotter une piqûre de méduse avec du sable

[#EtéSansSouci ☀]

Chaque année, la noyade fait 500 victimes, dont 15% d’enfants de moins de 6 ans.

Découvrez nos 4 conseils pour un été serein

🚩Baignez-vous dans des zones surveillées

🌊Renseignez-vous sur la qualité de l'eau

🐙Attention aux méduses

👉https://t.co/uXfbq4LZZZ pic.twitter.com/cqxl8hs3S4 — ARS Paca (@ARSPaca) July 14, 2019

Une piqûre de frelon est plus grave qu'une piqûre de guêpe

si la personne piquée est connue comme allergique;

si elle est atteinte de plusieurs piqûres en même temps.

Les nids de frelons ne se trouvent qu’à la campagne

Le bourdon ne pique pas

Il faut sucer une morsure de vipère

Mais pas pour les raisons que l'on croit. Si le moustique est davantage attiré par certaines peaux, ce n'est pas parce qu'elles seraient plus "sucrées" que d'autres.Le moustique est avant tout attiré par le gaz carbonique, le CO2 que l'on exhale. Il aime aussi des substances telles que l'acide lactique ou l'ammoniac, présents dans notre transpiration. De ce côté-là, effectivement, nous ne sommes pas tous égaux.Il existe plus de 3 000 espèces de moustiques. Chacune a ses habitudes. Le moustique du genre Culex, le plus commun en France, s'active effectivement pendant la nuit.Mais le moustique tigre , de type Aedes pique plutôt de jour, et en particulier tôt le matin et fin d'après-midi.En revanche, il semblerait que tous les moustiques aient un penchant pour les couleurs sombres. Mieux vaut donc s'habiller en clair, cela permet, en plus, de mieux repérer les moustiques.Evidemment, il faut rester à une distance suffisante pour ne pas ajouter une brûlure à la piqûre !Le venin des abeilles, guêpes et frelons est thermolabile, sensible à la chaleur qui le détruit. Une flamme, ou un sèche-cheveux peut donc aider à limiter la douleur.La vive est un poisson enfoui dans le sable au bord de l'eau. Sa piqûre n'est pas dangereuse mais peut être très douloureuse. Uriner dessus n'y changera rien... C'est une idée reçue dont on a du mal à trouver l'origine.Le plus approprié pour atténuer la douleur est sans doute d'approcher une source de chaleur. Comme celui de l'abeille, le venin de la vive est thermolabile.Surtout pas ! Frotter une piqûre de méduse risque de faire éclater les petits morceaux de tentacules qui restent sur la peau et de libérer encore plus de venin urtiquant.En revanche, on peut déposer du sable mouillé, ou de la mousse à raser si on en trouve, sur la piqûre, sans frotter, puis râcler la zône avec une carte rigide, type carte de crédit.Ce n'est pas parce que le frelon est plus gros que la guêpe que sa piqûre est forcément plus dangereuse.Pour le frelon, comme pour la guêpe ou l'abeille, il y a deux cas où il faut absolument consulter rapidement un médecin :On parle d'un seuil de 20 piqûres pour les guêpes.Plus de la moitié des colonies de frelons se trouvent en zône urbaine. L'arrivée du frelon asiatique n'a pas amélioré les choses.La différence, les frelons asiatiques construisent leur nid en altitude, par exemple dans la cime des arbres, tandis que les frelons européens préfèrent s'installer sous un toit, ou dans un arbre creux.Le bourdon n'est pas le mâle de l'abeille, qui, lui, effectivement, est dépourvu de dard. Le bourdon est un insecte à part entière, de la même famille que les abeilles, et à ce titre il est capable de piquer.Mais dans la réalité, les bourdons, paisibles, ne le font pratiquement jamais, sauf dans un ultime réflexe de défense, par exemple s’ils sont serrés dans la main.Sucer la morsure fait courir un risque d'envenimation de la personne qui le pratique, via sa muqueuse buccale. Inciser n'est guère plus indiqué, on augmente le risque de surinfection.Mieux vaut simplement laver et désinfecter la plaie, utiliser un Aspivenin pour comme son nom l'indique, aspirer le venin, et appeler un médecin.