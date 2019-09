Installé aux Bahamas, ce couple du Var a tout perdu à cause de l'ouragan Dorian

La villa du couple Blanchard. / © France Télévisions

Sauvés de justesse

Christine et Dominique Blanchard sont des miraculés. Ils résidaient depuis 10 ans sur une petite île des Bahamas. Ensemble, ils ont investi leurs économies pour construire une villa les pieds dans l'eau, une retraite paradisiaque jusqu'à l'arrivée de l' ouragan Dorian et de ses rafales à plus 350 km/h de vent."Comme on était dans la maison, on a commencé à voir certaines pièces de bois s’en aller, le toit commençait à se soulever, le vent a commencé à s’engouffrer dans le toit et la maison à se détruire. On n’a pas compris ce qui s’est passé et on a pris la façade de la maison sur nous" raconte Dominique Blanchard.Le couple est sauvé in extremis mais leur maison est entièrement détruite. Dans l'archipel très exposé aux risques cycloniques, les assurances sont hors de prix et ne sont pas obligatoires.Hébergés aux Arc-sur-Argens, dans le Var, par des amis, le couple a tout perdu. Christine Blanchard, extrêmement émue, n'ose pas envisager un avenir serein : "pour l'instant, je suis toujours en eaux troubles. Je ne pense pas, je ne sais pas… je n’imagine pas…" comme elle le raconte dans notre reportage :Plus de toit, plus de moyens de payements, plus de permis de conduire, il faut tout reconstruire dans la douleur. Repartir de zéro, une épreuve difficile mais Dominique et Christine s'estiment chanceux d'avoir survécu. Le bilan du cyclone est de 50 morts et 2500 disparus.