Des grêlons gros comme des balles de golf s’abattent sur le Var, une grande surface inondée

Alors que les côtes antiboise et bastiaise voyaient se former des trombes marines , à la Croix-Valmer, dans le Var, ce sont d’énormes grêlons qui frappaient le sol.Peu après midi, une violente averse de grêle s’est abattue sur la commune. Des témoins ont photographié des grêlons de plus de 5 centimètres ! Selon la page Facebook Météo-Varoise , qui publie plusieurs photos, la commune de Ramatuelle a aussi été touchée.A Fréjus, ce sont des grandes surfaces de la zone industrielle et commerciale du Capitou qui ont été inondées suite aux fortes averses.L'établissement le plus touché est le Lidl du Capitou, où 50 m² de faux plafonds se sont effondrés. Le magasin est également inondé, avec 2 centimètres d'eau sur 1200 m², précisent les pompiers du Var.Les magasins Electro Depot et Ixina ont également subi des dégâts. Aucun blessé n'est à signaler. Les trois établissements ont été évacués.