Exposition à Toulon : une tour de bateaux abandonnés en plein cœur de la ville

Sept vieux bateaux en mauvais état, empilés face à la porte de l'arsenal à Toulon. Non ce n'est pas un acte contre les quotas de pêche ou un souvenir de tempête. Il s’agit d’une œuvre d’art d’un plasticien japonais. Insolite et originale, elle est à voir tout l'été.

Sur les réseaux sociaux, certains internautes estiment que "ce mec a ringardisé Jeff Koons !!!" On pourrait aussi penser aux compressions du Niçois, Arman. Forcément quand on sait que la dernière oeuvre du Japonnais Tadashi Kawamata, une structure composée de sept bateaux en mauvais état empilés est exposée à Toulon, on peut s'en amuser et comparer..

Les œuvres de Tadashi Kawamata, sont le plus souvent éphémères, plus généralement réalisées en bois, comme des Mikados géants. Elles le sont aussi parfois sous forme de matériaux de récupération issus d’un environnement immédiat, proche. Et notamment marin. C'est cette fois le cas.

Les Toulonnais l'ont sans doute remarqué depuis quelques jours face à l'Arsenal près du port. Cet assemblage réalisé en une nuit ne laisse pas indifférent.

C'est comme un déplacement de la mer, ils sont ici près du Musée de la Marine. Un bon emplacement selon moi. Depuis longtemps je m'intéresse aux matériaux, aux déchets que je transforme Tadashi Kawamata

Cette tour de bateaux abandonnés est l'un des événements du cycle thématique Passion bleue programmé par la scène Nationale Châteauvallon-Liberté.

"Lorsque Charles Berling, le directeur du Théâtre Liberté m’a contacté pour réfléchir à un projet dans l’espace public de Toulon, il m’a parlé d’une œuvre en rapport avec la mer," précise Tadashi Kawamata. Lui qui recycle des objets polluants, n'a pas eu de difficultés à construire son idée.

En parcourant la ville, je me suis intéressé au site où je pourrais installer cette sculpture et c’est en visitant le port que j’ai aperçu de nombreux bateaux échoués, abandonnés ou en mauvais état. Comme si ils avaient été jetés là. J'aime me confronter aux lieux, j'arrive sans idée préconçue. Ces épaves m’ont paru intéressantes non seulement comme matériau de construction mais aussi d’un point de vue écologique et économique, Tadashi Kawamata.

Ramener ces bateaux morts sur la terre ferme et leur donner une nouvelle vie avec cette tour de bateau en face du Musée de la Marine m’a semblé pertinent.

L'oeuvre sera inaugurée le 21 juin, quand elle sera alors achevée. Elle restera installée jusqu'en octobre prochain, et permettra même de se glisser dessous.