Vedène : le lama égaré a retrouvé son foyer

12 hommes pour capturer le lama



Recherche des propriétaires

© Nathalie Deumier / France 3 Provence-Alpes

Lama, qui es-tu ?

Un lama blanc à grands cils de biche a divagué autour d'un centre commercial du Vaucluse pendant 4 jours. Signalé plusieurs fois à la gendarmerie, l'animal était susceptible de troubler l'ordre public et surtout, de provoquer un accident de la route. Les gendarmes l'ont approché plusieurs fois mais il s'enfuyait.Ce dimanche, 12 gendarmes et pompiers sont intervenus. Le vétérinaire des pompiers a tiré sur l'animal avec un fusil hypodermique pour injecter une dose de tranquillisant (pendant l'intervention, il s'est fait une entorse au genou.) L'anesthésie étant dangereuse pour les herbivores, le vétérinaire a plutôt grogui l'animal. La tête masquée, les pattes attachées, il a fallu 6 hommes pour le porter et le hisser dans un van.Le lama a été hébergé momentanément au centre équestre de la Gourmette, toujours à Vedène. L'affaire étant fort médiatisée, plusieurs personnes se sont manifestées pour récupérer la bête. Les propriétaires sont venus ce mardi. Ils tiennent un centre équestre au Pontet. Ils ont récupéré leur "camélidé domestique".Selon le lieutenant Salguero, de la gendarmerie de Saint-Saturnin-lès-Avignon, "Un lama est un animal domestique qui ne nécessite aucune formalité administrative."Le lama fait partie de la famille des camélidés, du latin camelus (chameau.) Certains lamas sont gentils, d'autres extrêmement agressifs. Il existe aussi des lamas précieux. L'alpaga est estimé à 15 000 à 20 000 euros pièce ! Le lama qui est allé se promener quelques jours à Vedène n'en ferait pas partie. L'animal a le bon goût de ne pas manger les écorces des arbres. L'herbivore est de plus en plus utilisé pour débroussailler.