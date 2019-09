Ajaccio : explosion à la station d'épuration des Sanguinaires, huit personnes intoxiquées

🚨Sation d’épuration des Sanguinaires à Ajaccio, un incident technique est en cours. 7 personnes intoxiquées. Secours sur place. >> Plus d’informations à venir. pic.twitter.com/Cp5Ogl0WxA — France 3 Corse (@FTViaStella) September 18, 2019

[#ATTENTION] ⚠️Incident technique à la station d’épuration des Sanguinaires -

Il est impératif que les résidents de ce secteur restent confinés chez eux, portes et fenêtres fermées = confinement TOTAL, jusqu’à nouvel ordre.

Merci — Police nationale 2A (@PoliceNat2A) September 18, 2019

Incident à la station d’épuration des Sanguinaires à Ajaccio

Circulation interrompue et confinement des riverains dans un périmètre de 300m

Respectez strictement les consignes des forces de l’ordre

Evitez le secteur pour faciliter le travail des services de secours pic.twitter.com/WnG2WqqD0R — Préfète de Corse, préfète de Corse-du-Sud (@Prefet2A) September 18, 2019

Incident station d'épuration Sanguinaires

Matérialisation du périmètre de confinement ⤵️ pic.twitter.com/fH9vQX8i9q — Préfète de Corse, préfète de Corse-du-Sud (@Prefet2A) September 18, 2019

Un incidentà la station d’épuration de la route des Sanguinaires à Ajaccio. Une cuve de chlore aurait explosé pendant son remplissage, en fin de matinée indique la mairie.. Un périmètre de sécurité d'un kilomètre a été mis en place tout autour de la station., depuis le croisement du boulevard Madame Mère et Albert 1er.Huit personnes ont été intoxiquées et prises en charge par les SAMU présent sur place. Certaines personnes ont été emmenées à l'hôpital d'Ajaccio.Les autorités, fenêtres et portes fermées. Les enfants de l'école de la Résidence des Iles et les élèves de l'EREA sont également confinés au sein de l'établissement. Le Centre opérationnel départemental a été activé par la préfète., a-t-on précisé à préfecture.Gilles Simeoni, le président de l'exécutif, est sur place.La station d'épuration des Sanguinaires totalement reconstruite avait été inaugurée par la CAPA (Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien) en présence de Jacqueline Gourault , ministre de la cohésion des territoires, en juillet 2018.