Coup de feu sur un véhicule devant la mairie d'Ajaccio

ITV du procureur de la République d'Ajaccio

Intervenant : Eric Bouillard, Procureur de la République d'Ajaccio - France 3 Corse ViaStella - Dominique Moret

tir sur un véhicule devant la mairie d'Ajaccio

Selon la déclaration du procureur d'Ajaccio Eric Bouillard, un contentieux datant de plusieurs jours opposait l'homme qui circulait dans la voiture ciblé par le tir et qui a été légèrement bléssé, et l'auteur présumé de ce coup de feu, qui a été arrêté ce mardi 12 juin à 12h20 à son domicile, avec l'arme uilisée. Il aurait reconnu les faits.Au moins un coup de feu a été tiré sur le pare-brise arrière de la mini-cooper qui roulait au pas devant la mairie d'Ajaccio ce mardi 12 juin à 11h10.Une personne, que l'on peut supposer être le ou la propriétaire du véhicule, se serait réfugiée à l'intérieur des bâtiments municipaux.Le tireur aurait pris la fuite.La police est sur place et le quartier est fermé à la circulation.Une querelle serait à l'origine des faits d'après les premiers éléments recueillis sur place.La personne prise pour cible aurait été légèrement blessée.L'auteur présumé aurait été interpellé.