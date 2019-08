Bonifacio : Maître Gims et cinq autres personnes abandonnent leur bateau en feu

Plus de peur que de mal pour Maître Gims. Ce dimanche 25 août, vers 13 heures, un incendie s’est déclaré sur la vedette où séjournait le rappeur près de Bonifacio.



Les six personnes présentes à bord ont abandonné le navire de location, le West Indies long de 24 mètres, à bord d’un semi-rigide. Au moment des faits, le bateau mouillait à 400 mètres du rivage.

Sains et saufs

Tous ont pu rejoindre la côte sains et saufs, précise la préfecture maritime de la Méditerranée dans un communiqué.



Six sapeurs-pompiers de l’extrême sud ont été mobilisés pour éteindre les flammes qui se propageaient rapidement.



Un barrage antipollution a été déployé. Les causes de l’incendie sont, pour l’heure, inconnues.