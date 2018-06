Récit de l'agression de Jean-Marc Ettori

Réveillé par du bruit vers 3 heures du matin à son domicile de Porto Vecchio, le PDG de Corsicatours et président du club de football FCTours a été violenté par trois hommes armés et cagoulés.Le procureur de la République d'Ajaccio a précisé que la victime était traumatisée.Une somme en liquide estimée entre 50 et 100 000 euros ainsi que de l'or qu'elle détenait à son domicile ont été dérobés.Un véhicule a été retrouvé brûlé sur la commune de Porto Vecchio. Il pourrait s'agir de celui utilisé par les agresseurs qui ont mené une opération bien préparée.L'enquête a été confiée à la Section Recherche de la gendarmerie de Corse.