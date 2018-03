Le transport d'œufs interdit pour la Saint-Joseph à Bastia

Les jets d'œufs, farine, mousse à raser et/ou tous autres substances assimilées ne sont désormais plus tolérés à Bastia.



La célébration de la Saint-Joseph, saint patron de la ville, donnait lieu jusqu'alors à de traditionnelles batailles rangées entre collégiens et lycéens, non sans engendrer quelques dommages collatéraux.



Mais c'est terminé. La municipalité a décidé de prendre un arrêté pour interdire notamment la vente et l'usage d'oeufs "aux abords des établissements scolaires et sur les voies ouvertes à la circulation", le dimanche 18 mars et le lundi 19 mars.



"La vente aux élèves, majeurs ou mineurs, des établissements de la commune, ainsi que le transport et l'utilisation d’œufs et de tous produits contenus dans des bombes à aérosols et de tous produits colorants, tels que, notamment les encres et peintures (…) sont interdits", indique l'arrêté.



La ville de Bastia explique avoir pris cette décision en raison de nombreuses plaintes et suite à des débordements survenus lors des festivités de la Saint Joseph l'an dernier.



"Les contrevenants seront passibles des peines de police prévues : les marchandises seront saisies et les mineurs remis à leurs parents, responsables des éventuels dommages causés", ajoute l'arrêté.