VIDEOS - La tempête Adrian à l'assaut de la Corse

La Corse et les Alpes-maritimes ont été placées en vigilance orange pour les orages et les pluies mais aussi pour les risques vagues-submersion, jusqu'à mardi 6h, selon un bulletin de Météo-France.Depuis la nuit de dimanche à lundi, une dépression très creuse à 988 hPa, baptisée Adrian par les services de Météo-France, remonte de Méditerranée et touche la Corse.Des vents forts de Sud soufflent également en Méditerranée, selon le bulletin émis par Météo-France à la mi-journée. Les orages déjà assez forts le matin vont devenir violents dans l'après-midi avec l'approche du centre de la tempête.Ces vents tempétueux pourraient provoquer de fortes vagues, avec en prime une nette surélévation du niveau de la mer et la submersion du littoral le plus bas, notamment dans le secteur de Bastia.Dans un premier temps, sur la façade est et nord de l'île, le vent de secteur sud pourra atteindre 100 à 130 km/h.Puis le vent basculera au sud-ouest. Sur la plus grande partie de l'île, il atteindra 100 à 130 km/h dans l'intérieur et probablement plus sur la côte.Les golfes d'Ajaccio et de Propriano sont les plus exposés. "Ce secteur de vent est peu habituel pour la Corse", signale encore Météo France.