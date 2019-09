Manif de samedi à Nantes : arrêtés pour un homard et des peintures, accusés d' ''association de malfaiteurs"

Un homard géant en papier mâché était préparé de longue date pour la manifestation. La police a tendu un véritable guet apens : le véhicule qui devait le transporter est saisi avec son contenu et 3 personnes raflées. Absolument tout est fait pour annihiler les contestations. pic.twitter.com/THkq62ymZQ — Nantes Révoltée (@Nantes_Revoltee) September 14, 2019

Pour nous (les trois avocats), nous pensons que le problème n’est pas le problème de l’action policière ; c’est le parquet qui dirigeait l’enquête, c’est le parquet qui demandait l’ouverture d’informations et la mise en examen de tout le monde, avec pour tous, des contrôles judiciaires qui leur interdisaient de quitter Nantes….On considère qu’ici, on a de la part du parquet de Nantes une dangereuse instrumentalisation des procédures judiciaires, des procédures pénales, pour faire passer des messages au monde militant, et ça, et on tient au terme, c’est quelque chose qui est choquant.

Parce qu'ils transportaient un homard géant en papier mâché sur un camion "à la façon des chars de carnaval", trois jeunes gens ont été interpellés vers 13 heures samedi midi à Nantes. Plus tôt ce samedi matin, cétait au tour de deux autres personnes de se faire arrêter, avec dans leur voiture, de la peinture, des K-way et des pétards.Ils ont tous les cinq été placés en garde à vue. Garde à vue prolongée pour 24 heures dimanche midi.Sur les cinq personnes arrêtées le samedi matin, le parquet a demandé la mise en examen des cinq pour association de malfaiteurs.Pour deux d’entre eux, il demandait en plus, la mise en examen pour participation à un groupement établi en vue de la préparation de commission d’infraction de violence et de dégradation.Billan : les 5 personnes sont libres mais deux sont placées sous contrôle judiciaires.Les avocats réagissent, ce soir au téléphone Maître Pierre Huriet commente :