Nantes : deux mois après sa tentative de meurtre, le journaliste azéri Mahammad Mirzali vit toujours sous les menaces

Depuis mars, Mahammad Mirzali vit reclus. Journaliste indépendant réfugié en France depuis 2016, il dénonce régulièrement sur les réseaux sociaux et sur sa chaîne Youtube les travers du régime d'Azebaïdjan. Après deux tentatives de meurtre en six mois, et de nombreuses menaces de mort sur les réseaux sociaux, il ne sort quasiment plus de chez lui.

Cela fait une semaine que les intimidations s'intensifient. Mardi 1er juin, il retrouve sa voiture avec les vitres brisées. À l'intérieur, un message : "Ceci est pour toi".

En réaction, il tweete : "Je le sens. Bientôt, je serai tué par le régime d'Aliyev. Si je suis assassiné, il y aura deux parties à blâmer. Aliyev est le premier, bien sûr, et l'autre est l'indifférence du gouvernement français (...). Merci à tous ceux qui me soutiennent."

I’m feeling it. Soon enough I’ll be killed by the Aliyev’s regime. If I’m assassinated there’ll be two sides to blame. #Aliyev’s the first of course, and the other’s the #French government’s indifference. I still live at the same address. Thanks to everyone who support me. pic.twitter.com/cI7XKl4TOn