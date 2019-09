A Nantes il y a les Machines de l'île et des robots strip-teasers...

Une démarche d'alerte

Création et nouvelles technologies

Voyeurisme et société

Dans un club nantais dans une lumière tamisée, dix strip-teaseuses évoluent sur une scène. A leurs côtés, accrochés aux barres de pole, des robots danseurs. C'est pour fêter son 5ème anniversaire que ce club de strip-tease nantais s'est offert ces deux nouvelles recrues humanoïdes.Contrairement aux apparences, ce ne sont pas des jouets sexuels mais bien des oeuvres d'arts, venues tout droit de Londres. Giles Walker, artiste londonien est un habitué de la récup. Pour réaliser le corps il a utilisé un mannequin de prêt à porter, un moteur d'essuie glasse qui gère lemouvement et en guise de tête ... une caméra de surveillance.C'est en 2007 que Giles Walker commence à remarquer des milliers de caméras de surveillance dans les rues de Londres. Ces voyeurs mécaniques à tous les coins de rues lui donnent le sentiment de vivre dans la société la plus surveillée au monde: "J'ai voulu alerter sur cette tendance en combinant l'idée de la surveillance et du voyeurisme".Après un passage remarqué dans un salon dédié aux nouvelles technologies, les deux robots font leur entrée en club de strip-tease. Les vraies danseuses ne semblent pas trop inquiètes à l'idée d'être remplacées par ces concurrents inattendus: "Nous on a de la personnalité chacune a son style différent, alors que les robots sonr tous pareils". Ici les robots ne sont donc qu'un pretexte en plus pour venir s'amuser et admirer une démarche artistique.Et pour amener la réflexion sur le voyeurisme encore plus loin, le père de ses robots prépare déjà la prochaine génération de machines. Cette fois-ci, les spectateurs seront bel et bien filmés ... et l'image projetée sur écran géant. Vont-ils apprécier ?