Nantes : une "méga" fuite d'eau dans le quartier du Petit-Port, la rue effondrée

Une conduite de transport d'eau potable a crevé ce dimanche 18 avril place du 8 mai dans le quartier du Petit-Port à Nantes. La pression de l'eau a soulevé l'asphalte et déplacé des tonnes de sable et de gravier au long de la rue qui borde la piscine et la patinoire.

La place du 8 mai, qui borde la patinoire et la piscine du Petit-Port à Nantes, présente un aspect chaotique ce dimanche matin. L'asphalte a été soulevé, des tonnes de sable et de gravier ont suivi la pente de la rue, un large cratère témoigne de la puissance torentielle de la fuite. Pour l'instant la cause n'est pas connue, les services de la ville ont coupé l'eau et procédé à la mise en sécurité des abords.

Il fait frais et franchement beau ce dimanche matin. Les joggeurs s'arrêtent pour faire la photo, des familles se promènent avec les enfants à vélo, tout le monde se pose la même question, que s'est-il passé pour provoquer pareil trou dans la rue ? Un papa déduit logiquement qu'il s'agit d'une fuite d'eau, ajoutant : "le geyser devait être très spectaculaire" en levant les yeux vers le soleil d'avril.

Un phénomène d'eau colorée

Robin Salecroix l'adjoint de permanence ce week-end à la mairie de Nantes s'est rendu sur place, mais ne peut témoigner de la hauteur du geyser, "l'eau était déjà coupée par les services de la ville. La fuite est survenue pour une raison inconnue vers 7h ce matin sur une conduite principale de transport de l'eau potable. Cela n'affecte pas réellement la distribution de l'eau dans la ville".

Toutefois les habitants du quartier ont pu constater des baisses de pression et un phénomène d'eau colorée parfois. "Le phénomène d'eau colorée est dû aux variations de pression et à la réorganisation de la circulation de l'eau qui décroche des dépôts. L'eau reste potable, toutefois, il convient de laisser couler un peu l'eau au robinet le temps que cette coloration un peu désagréable disparaisse" indique Robin Salecroix.

Si le phénomène persiste, on peut appeler "Allo Nantes" "pour faire intervenir un technicien qui purgera l'alimentation du logement" précise l'adjoint au maire.