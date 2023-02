PORTRAIT. Il en possède 70, Franck est le "pape" du Solex, le célèbre vélo à moteur

Avec son moteur sous le guidon, le Solex a traversé les générations. Inventé en 1940, ce vélo à moteur est aujourd’hui proposé en version électrique. Franck Méneret, parfois surnommé "le pape" du VéloSolex, en possède environ 70 et a publié, avec sa femme, trois ouvrages qui font référence dans le domaine.

Tout savoir sur : La Fête des Lumières 2022 à Lyon

Un petit moteur posé sous le guidon d’une bicyclette. Il fallait y penser. C’est Marcel Mennesson, ingénieur de l’Ecole centrale des arts et manufactures à Paris, qui, en décembre 1940, a fait rouler le premier moteur Solex installé sur un vélo dans la cour de son usine à Neuilly. Le VéloSolex était né et allait devenir un mythe, très prisé des lycéens, étudiants et ouvriers.

70 Solex et 300 cyclomoteurs

Franck Méneret se souvient très bien de son premier VéloSolex. " Chez mon grand-père, il y avait dans le jardin voisin un VéloSolex qui rouillait. J’ai demandé à mon grand-père s’il était possible de le récupérer". Et il m’a annoncé la bonne nouvelle : "Franck, le Solex, il est pour toi. Ma voisine te le donne bien volontiers. Je l’ai remis en route et utilisé tous les jours pour aller au lycée".

Modèle de 1946, avant que Franck le répare... • © Franck Méneret

Le germe de la collection avait pris. Et très vite, il y a eu un petit frère, puis un deuxième, un troisième, pour arriver au cheptel que nous avons aujourd’hui ma femme et moi Franck Méneret collectionneur de Solex

Un cheptel composé d’environ 70 VéloSolex et 300 cyclomoteurs dans un bâtiment dédié de 170 m².

Une collection impressionnante ! • © Franck Méneret

La marque VéloSolex a été reprise par Motobécane, puis délocalisée en Hongrie, puis devenue franco-chinoise. "Aujourd’hui, elle est sous le contrôle de la société Easybike, qui fabrique des vélos à assistance électrique de marque Solex. Donc on peut dire que le Solex est toujours fabriqué aujourd’hui, mais sans le moteur thermique, ce qui ne plaît pas à tout le monde".

20 ans pour restaurer l’un des premiers modèles

Le plaisir de Franck, c’est avant tout de les bricoler.

"Si je n’avais qu’un seul VéloSolex a garder dans ma collection, ce serait le dernier restauré : un modèle d’avril 1946 qui porte le numéro 1040. Il est admis que les premiers commercialisés l’ont été à partir du numéro mille. Donc ce modèle c’est grosso-modo le 40e modèle produit. Il m’a fallu 20 ans pour réunir toutes les bonnes pièces".

Un Solex Néerlandais • © Franck Méneret

S’il a des amis qui ont fait Paris Pékin en Solex, Franck est ravi quand il va simplement au bout de sa rue.

* Le VéloSolex de mon père , Le guide VéloSolex et Restaurez, réparez votre VéloSolex aux éditions Etai de Sylvie et Franck Méneret

►Retrouvez tous les témoignages Vous Êtes Formidables sur france.tv

► Voir l'ensemble de nos programmes sur france.tv