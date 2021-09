Sarthe : un serpent remonte les canalisations pendant qu'une habitante se douche

Alors qu'elle prenait une douche, mercredi 8 septembre, une habitante de Saint-Paul-le-Gauthier (Sarthe), a été surprise par un serpent, à ses pieds. Il avait remonté les canalisations.

Un serpent s'est faufilé jusque dans la baignoire d'une Sarthoise, à Saint-Paul-le-Gauthier, ce mercredi 8 septembre, selon une information de nos confrères de Ouest-France. La jeune femme de 27 ans se douchait tranquillement dans sa baignoire, en soirée, lorsqu'elle a senti quelque chose et compris que ce qui touchait ses pieds n'était autre qu'un... serpent !

Identifier le serpent via une application

Une trouvaille insolite qui ne l'a pas fait rire sur le moment. Effrayée, Deborah Lamelet est sortie de la douche à la vitesse de l'éclair. Son compagnon a tenté d'identifier l'animal grâce à une application.

Une couleuvre d'Esculape, inoffensive

Il s'agissait d'une couleuvre d’Esculape. Le serpent le plus banal, par ici, selon Philippe Gillet, président de l'association Inf-faune. Il peut mesurer entre 80cm et 1,20m voire 2m en Italie. "Celle qui est passée là est problablement un bébé. La maison doit disposer d'une fosse septique relié aux autres par un tout à l’égout. Il y a donc des rats. Automatiquement, ça attire les couleuvres. Elle s’est mise au chaud, est remontée par un petit trou et s’est retrouvée dans la baignoire", analyse le spécialiste.

Les couleuvres sont indispensables dans la chaîne alimentaire

Pour lui, cette incident s'avère être un bon indicateur : "la présence de l'animal indique qu'aucun mauvais produit chimique n'est utilisé". Et surtout, il rappelle que la couleuvre, très présente en Pays de la Loire, fait partie de l'environnement : "elle fait l'équilibre avec les rats et les souris. Sans elles, on aurait beaucoup trop de rongeurs qui entreraient dans les maisons".

La meilleure attitude à adopter est donc de la relâcher... "Elle peut mordre un peu parce qu’elle a peur, mais elle est complètement inoffensive, assure Philippe Gillet. Il vaut mieux se faire mordre cent fois par un couleuvre qu’une fois par un chat !"

Solution : la relâcher

Ayant identifié l'animal, le couple a alors pris bonne initiative en la relâchant dans un champ à quelques centaines de mètres, sans demander l'intervention des pompiers. Contacté, le chef de salle du centre d'incendie et de secours de la Sarthe (CODIS 72), n'a jamais vu un incident de la sorte. Un serpent qui remonte par les canalisations relève de l'exception.