Ile d'Yeu : leur clip de soutien aux agriculteurs fait le buzz sur les réseaux sociaux

Tom, Valentin et Jonathan , respectivement 18, 20 et 21 ans, natifs de l'île d'Yeu, ne s'attendaient pas à un tel succès. 47 000 vues à ce jour pour leur clip sur Youtube, 17 000 sur Facebook."Jamais on ne s'imaginait aller aussi loin, avoir autant de vues" s'enthousiasme Tom. Aux agriculteurs qu'ils sont allés rencontrer avant l'écriture de leur chanson et qui leur demandaient combien de vues ils espéraient faire, les trois jeunes Islais répondaient, "sur Youtube, si on fait 1 000 vues, on sort la bouteille de champagne !"."On voulait faire passer beaucoup de messages, celui concernant les agriculteurs nous touchait particulièrement", soulignent-ils, précisant qu"un "agriculteur se suicide tous les deux jours en France, ça nous choque".Les trois jeunes Islais ont donc fait des recherches sur internet et se sont ensuite rendus dans six exploitations agricoles vendéennes afin d'approfondir le sujet. "On a échangé avec les agriculteurs, ils nous ont parlé de leurs problèmes. C'est comme ça, qu'après, on a écrit les paroles de la chanson".Et si Tom, Valentin et Jonathan pratiquent facilement l'humour, pour preuve leur clip Tamalou , reprise de la chanson de Carlos (que les moins de 20 ans ne peuvent normalement pas connaitre, comme chantait Aznavour), ils n'hésitent pas à traiter de sujets plus graves. Ce sont notamment de farouches opposants au projet d'éoliennes entre l'île d'Yeu et Noirmoutier.