Nuit des étoiles filantes : les conseils d'un astronome avisé

Des petits pois célestes

Une étoile filante s'invite sur un fond de voie lactée • © David de Cuevas

Voir les Perséides et les photographier

Antares, Saturne et une étoile filante des Perséides • © David de Cuevas

Des apps pour s'y retrouver dans le ciel L'Étoile Polaire reste un mystère pour vous ? La Grande Ourse un concept abstrait ?



Pas de souci, des apps pour tablettes et smartphones permettent de se retrouver dans le ciel aussi bien que sur une carte Michelin !



Stellarium, c'est la plus populaire, gratuite dans sa version de base déjà bien développée pour un curieux occasionnel,

Sky live, gratuite,

Astro 3D+, payante, 3,49 €

Star Walk, payante, 3,49 €



La nuit des étoiles filantes. C'est un rendez-vous du mois d'août qui fait tout le charme des belles soirées d'été. David de Cuevas est astronome amateur, avoir la tête dans les étoiles est devenu son métier. Il anime des soirées au cours des quelles il explique le ciel aux participants.La pluie d'étoiles filantes des Perséides est la plus célèbre de l'année, parce que l'une des plus actives. Cet essaim météoritique dans la constellation de Persée s'étend du 17 juillet au 26 août, pour cette année 2020.Pour observer ces étoiles filantes, David de Cuevas nous livre quelques conseils avisés. "D'abord il faut se tenir prêt vers minuit une heure du matin, et lever le nez en direction de l'Étoile Polaire et de la Grande Ourse", vers le nord-est pour faire simple."La tête en l'air vous devriez, si votre ciel n'est pas ennuagé, voir passer ces extraordinaires étoiles filantes !"Si le rendez-vous avec les Perséides se situe toujours en France vers la mi-août, c'est que notre bonne vieille terre traverse, à ce moment de l'année, la queue de la comète Swift-Tuttle , qui laisse ses poussières derrière elle.Le phénomène des étoiles filantes, est en fait l'échauffement produit par ces poussières grosses comme des petits pois qui s'embrasent en se frottant à notre atmosphère. Électrisé à leur passage, l'air devient luminescent, donnant l'impression de traînées persistantes. Dit comme ça, la magie céleste en prend un coup ?"Non, depuis trois jours j'observe des étoiles encore plus grosses que d'habitude, probablement des poussières grosses comme des billes !"Voilà, les étoiles filantes sont donc des grains de poussière gros comme des billes, ou des petits pois, qui illuminent notre ciel, et alimentent les rêves de l'humanité depuis toujours !Selon les scientifiques, on peut compter jusqu'à 140 impacts chaque heure au pic de l'observation. Mais si un humain ordinaire en observe une quarantaine c'est déjà bien !"L'observation se fait à l'œil nu." Car il est impossible de savoir où les petits pois vont entrer dans notre atmosphère ! Mais on peut les photographier."Il faut disposer d'un appareil réflex de base muni d'un objectif grand angle qu'on pose sur un pied selon un axe nord-est sud-ouest. On le laisse à pleine ouverture ou un peu moins durant une trentaine de secondes. Sensibilité réglée sur 800 ou 1600 ISO." S'il ne se passe rien pendant ces 30 secondes on recommence, jusqu'à ce que la magie céleste fasse passer les petits pois, ou les billes, devant l'objectif !Et surtout n'oubliez pas, comme l'exige la tradition, à la vue d'une étoile filante... de faire un vœu !