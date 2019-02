Ain : la commune de Thil reçoit un legs de 566 000 euros

C'est un véritable mystère qui entoure ce legs de 566 192 euros. Une octogénaire décédée en décembre dernier sur la Côte d'Azur, a légué cette petite fortune à la commune aindinoise de Thil. Une excellente surprise pour le maire et ses administrés. Mais qu'est ce qui relie la commune à la vieille dame née à Lyon en 1933 ?Le conseil municipal a accepté ce généreux legs. Cependant, en mairie, on ne trouve aucune trace d'un quelconque lien entre la défunte Mme Marcelle Ruault et la commune. Aucune trace dans les registres de son patronyme ou de son nom d'épouse. Un attachement qui semble bien personnel et mystérieux.Cet argent est une bouffée d'oxygène pour la petite ville qui compte un millier d'habitants, même si la somme perçue au final sera inférieure au montant du legs. La commune va pouvoir bénéficier de 270 000 euros. Les élus ont une idée précise de l'utilisation de cet argent : des travaux seront engagés d'ici trois mois pour transformer l'ancien local des pompiers en halle couverte. Un parking doit également être réaménagé. A Thil, ce n'est pas la première fois qu'une personne fait un don à la commune. Il y a 25 ans déjà, une habitante a légué des biens immobiliers à la ville. La future halle couverte devrait donc porter les deux noms des généreuses bienfaitrices.