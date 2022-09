INSOLITE. " C'est une espèce nouvelle sous nos latitudes ", faut-il craindre la prolifération des perruches à collier dans l'Ain

Plusieurs spécimens de perruches à collier, un oiseau exotique aux couleurs vives, ont été aperçus dans les parcs de Bourg-en-Bresse cet été. Faut-il craindre une prolifération ? Installée depuis de nombreuses années dans les grandes villes d'Europe, l'espèce exotique étend son aire de répartition et semble trouver son équilibre sous nos latitudes.

Avec son plumage vert flamboyant, son collier noir et son bec rouge orangé, la perruche à collier passe difficilement inaperçue. Même noyée dans le feuillage, elle ne parvient pas totalement à se faire discrète. Si son plumage ne lui sert pas vraiment de camouflage, sa grande taille, son cri aigu, inhabituel sous nos latitudes, la rendent encore plus visible. A Bourg-en-Bresse, dans les parcs, certains habitants ont eu la surprise d'en apercevoir ces derniers mois. Découvrir cet oiseau originaire des forêts tropicales d’Afrique subsaharienne ou du sous-continent indien, est inattendu.

"J'ai commencé à en voir au printemps", explique cette burgienne dont l'oreille a été attirée par des cris peu ordinaires. "Ça ne ressemble pas aux oiseaux qu'on a ici d'habitude. Et puis en levant la tête, ça s'envolait et maintenant j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus", poursuit-elle.

Dans les parcs de Bourg-en-Bresse, ce sont d'ordinaire des canards sauvages, des poules d'eau et des pigeons qui sont les habitués. Mais récemment, ce territoire est également devenu celui des perruches à collier. Cet oiseau exotique semble s'être accoutumés aux lieux et avoir établi ses quartiers dans les espaces verts.

La perruche à collier, oiseau exotique, prend de plus en plus ses aises sous nos latitudes. Août 2022 - Bourg-en-Bresse. • © France tv

Un recensement approximatif fait état d'une vingtaine de spécimens dans la capitale aindinoise. Un nombre encore assez limité. Le service des espaces verts a noté la présence de cet oiseau depuis environ six années. "C'est une espèce nouvelle sous nos latitudes. Bourg n'est pas une exception. Ça fait des décennies qu'il y en a dans pas mal de grandes villes en Europe, y compris plus au nord. Ce n'est ni une surprise, ni une inquiétude à avoir face à ces perruches", explique Sébastien Guéraud, adjoint au maire de Bourg-en-Bresse.

L'Europe toute entière est effectivement concernée par le phénomène. Il y aurait 30 000 perruches à collier à Londres, 10 000 en France, essentiellement en région parisienne. Elles sont également présentes en Italie, en Allemagne ou encore au Portugal. Ces oiseaux, appréciés des collectionneurs, se sont retrouvés dans la nature après avoir échappé à leurs propriétaires ou lors d'accidents de transport. Désormais, ces perruches prolifèrent en milieu urbain.

En compétition avec les espèces endémiques ?

Mais si les habitants sont sous le charme, ces oiseaux sont toutefois considérés comme une espèce exotique envahissante. Cette perruche serait apparue autour de la région lyonnaise dans les années 2000. Eric Bureau, vétérinaire Parc des Oiseaux de Villars-les-Dombes, n'est nullement surpris de sa présence dans le secteur de Bourg-en-Bresse.

C'est un animal qui reste urbain et périurbain. Il ne s'installe pas encore dans les campagnes. Éric Bureau, vétérinaire du Parc des Oiseaux

La perruche à collier peut-elle entrer en concurrence avec les oiseaux locaux ? Eric Bureau est formel : "Sur l'alimentation, avec les autres oiseaux, non à priori !". L'oiseau exotique se nourrit essentiellement de fruits et de graines. En revanche, il n'en va pas de même pour l'habitat. "Il y a des doutes, des études ont été faites en Belgique. Ce sont des oiseaux qui nichent dans des arbres creux. Or des arbres creux, il n'y en a plus beaucoup. Ces perruches peuvent être en concurrence avec d'autres oiseaux de chez nous qui nichent dans les arbres creux comme les sitelles", poursuit le vétérinaire. Mais comment peut-il survivre sous nos latitudes ? Cet oiseau ne craint pas le froid et est doté de bonnes capacités d'adaptation, selon le vétérinaire. "Il a profité d'un espace libre pour s'installer, où il n'était pas en concurrence avec d'autres oiseaux", précise-t-il. Et il avait jusque-là peu de prédateurs. Et la cohabitation avec l'Homme ? " C'est un animal qui reste urbain et périurbain. Il ne s'installe pas encore dans les campagnes. Donc pas de dégâts constatés sur l'agriculture dans nos pays", ajoute le vétérinaire.

Les perruches à collier se sont installées à Bourg-en-Bresse • ©France tv

Le Parc des Oiseaux de Villars-les-Dombes présente une autre espèce invasive : la conure veuve, une perruche américaine.