Ardèche : incendies et nuit de violences urbaines à Aubenas

La nuit a été agitée dans le quartier des Oliviers, à Aubenas. Vers 23h30, des invidus ont déclenché plusieurs incendies de poubelles, voitures et mobilier urbain. Ce mercredi 21 avril 2021, à 7h, la situation n'était toujours pas sous contrôle et il était encore impossible de faire un bilan.

Mardi 20 avril 2021, vers 23h30, des violences urbaines ont éclaté dans un quartier sensible d'Aubenas, ont indiqué les pompiers de l'Ardèche. Ils ont constaté de "multiples" feux dans le quartier des Oliviers. Des feux de poubelles et des incendies de voitures ont été déclenchés tout au long de la nuit. Le mobilier urbain a également été pris pour cible.

Au lendemain d'une nuit de violences Urbaines à Aubenas 21/4/21 • © V.Fize

Plusieurs secteurs du quartier n'étaient pas accessibles en raison de la présence de divers barrages (des détritus incendiés, notamment) et d'individus cagoulés et menaçants. Une trentaine de pompiers ont été mobilisés et ont dû faire appel à des renforts de police. Policiers et pompiers ont également été caillassés.

Des poubelles et des détritus incendiés pour empêcher l'intervention des pompiers à Aubenas la nuit dernière 21/4/21 • © V.Fize

Ce mercredi matin, à 7h, le calme n'était toujours pas revenu dans le quartier des Oliviers, ont précisé les pompiers. Ils ont enfin pu entrer dans le quartier au lever du jour. La veille des incidents avaient également éclaté dans ce même quartier, sensible.

Deux bâtiments publics dégradés

Deux bâtiments de services ont été menacés par les flammes : le centre médico-social, une structure départementale, a été endommagé par des fumées. En cause : une voiture incendiée contre le garage du bâtiment.

Le Centre Médico-Social dégradé (21/4/21) • © V.Fize

Après ces événements, le Conseil Départemental de l'Ardèche a annoncé la fermeture du centre médico-social pour la journée.

⚠️Le centre médico-social d’Aubenas #Ardèche est fermé aujourd’hui (21/04) pour cause de détérioration suite aux incendies nocturnes. — Département de l'Ardèche (@Ardeche_07) April 21, 2021

Le Pôle des Services, structures municipales de 800 m², a également été la cible des incendiaires. Les dégâts ne sont pour l'heure pas connus mais ils pourraient être beaucoup plus importants, toujours selon les pompiers.