Des collégiens de Valence écrivent au Président : "Je ne pouvais pas garder ces petits trésors pour moi" explique leur prof de Français

"Monsieur le président, je vous écris une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps" C'est à partir de la chanson du déserteur de Boris Vian que tout a commencé. Au départ, un simple exercice pédagogique proposé par une professeure de français à des collégiens de Valence. Et puis, les élèves se sont pris au jeu...

"On est sur qu'il les a reçues depuis mardi", explique Ingrid Vyon, professeure de Français. Des courriers rédigés par des élèves du collège Jean-Zay de Valence ont été envoyés en début d'année à l'Elysée. Les courriers sont adressés directeument au chef de l'Etat Emmanuel Macron. Tous commencent par la même phrase : "Monsieur le Président". Ces jeunes de classe de 3e ont puisé leur inspiration dans la chanson de Boris Vian, le Déserteur. Et ils ont des choses à dire.

Citoyens en devenir

Le premier blocage passé, les 48 collégiens se sont lâchés sur le papier, s'exprimant pêle-mêle sur ce qui leur tenait à cœur. Des faits de société aussi divers que le réchauffement climatique, la pollution, le confinement, les discriminations ou encore les violences faîtes aux femmes.

Je leur ai dit "Merci" pour toutes ces émotions et ces montagnes russes de sensations. Ingrid Vyon, professeure de Français

L'occasion pour ces élèves de classe de 3e de travailler le programme sur l'engagement. Ils ont mis tout leur cœur dans ces missives adressées à l'Elysée. Et leurs copies ont bluffé leur professeur. "Je me suis dis que je serais moi-même incapable d'écrire des choses pareilles," explique le professeur de Français.

Ingrid Vyon dans sa classe de 3e. Son objectif : "former les élèves à devenir des citoyens responsables et engagés". "Bravo mes loulous" ! • © France tv

"Bravo mes Loulous !"

"La qualité de l'écrit m'a fait dire qu'il faut que ça aille plus loin. Je ne peux pas me contenter de garder ces petits trésors juste pour moi ! Il faut que tout le monde les lise et d'abord leurs parents" assure Ingrid Vyon qui a découvert les écrits de ses élèves pendant les vacances de Noël. En discutant avec les élèves, l'idée a germé d'envoyer les lettres au Président. "Comment est-ce possible qu'à cet âge-là ils arrivent à écrire de si belles choses ?" s'interroge encore l'enseignante qui n'a pas hésité à faire lire les lettres à ses proches. Aujourd'hui Ingrid Vyon ne cache pas sa fierté.

"J'essaie de les faire débattre tout le temps. Je ne me contente pas leur apprendre l'imparfait du subjonctif ou de leur faire lire du Chateaubriand. Mais mon objectif premier, c'est d'en faire de bons citoyens qui, dans trois ans, vont voter," explique Ingrid Vyon. Et surtout leur donner les moyens intellectuels de "réfléchir par eux-mêmes".