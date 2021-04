EN IMAGES : la nuit de lutte contre le gel en Rhône-Alpes

Les dernières nuits ont été particulièrement froides, au point de faire craindre aux vignerons, arboriculteurs et autres paysans le gel de leurs cultures. Tous les moyens de rechauffer l'atmosphère ont été employés. Florilège des plus impressionnantes images de lutte contre l'ennemi glacé.

Les dernières nuits ont été particulièrement longues pour les arboriculteurs de la région. En raison des fortes chaleurs, leurs plantations, allant des arbres fruitiers aux vignes, ont commencé à bourgeonner et risquent de geler avec la baisse drastique des températures cette semaine.

Le risque, c'est la perte pure et simple de leurs récoltes. Pour éviter cela, les vignerons et autres arboriculteurs ont redoublés d'efforts ces derniers jours et nuits pour éviter que cela se produise.

Sur les coteaux de l'Hermitage dans le Rhône, des centaines de bougies ont été allumés par les vignerons pour maintenir la température au dessus de 0°C.

Détresse dans la Drôme et l'Ardèche

Le même procédé a été très utilisé dans la Drôme et l'Ardèche, où Météo France annonçait une nuit particulièrement froide. Au point qu'au petit matin, les monts d'Ardèche n'étaient plus visibles depuis le parking de l'hôpital de Valence le 8 avril 2021.

Les monts d'Ardèche sous d'épaisses fumées • © Francetv

Au point que la préfecture de l'Ardèche annonce le déclenchement d'une alerte pollution dans la Vallée du Rhône. L'épais nuage est ici visible depuis la commune de Saint Julien en Saint Alban.

Malgré les efforts des agriculteurs, les températures sont restées extrêmement basses, allant jusqu'à -7 degrés par endroit, rendant la lutte innefficace.

La France vient de vivre une des pires nuit pour l'agriculture depuis ces 15 dernières années pic.twitter.com/ggwd3Ipg7p — Joris Miachon (@JorisM26) April 8, 2021

Au petits matins, certains arboriculteurs n'ont pu que constater les dégâts. • © Francetv

Il a fait jusqu'à -7° par endroit. • © Francetv

Des dégats que le président du conseil départemental de l'Ardèche, Laurent Ughetto, a pu constater de ses propres yeux.

Témoin ce matin du gel printanier qui a à nouveau touché l’#agriculture ardéchoise ❄️

Solidaire avec le monde agricole, je ferai le point dans la journée avec @Prefet07 et le Président de la Chambre d'agriculture de l'#Ardèche pic.twitter.com/QRFFl4Yj4A — Laurent Ughetto (@LaurentUghetto) April 8, 2021

De l'autre côté du Rhône, les politiques réagissent également à l'image d'Aurélien Ferley, le président de l'association des maires ruraux de la Drôme. Il précise que les nombreuses techniques de lutte utilisées (bougies, aspersion, souffleurs…), n'ont pas été efficaces. La commune de Moras-en-Valloire a notamment connu un pic à -7°C.

Un dossier "calamités agricoles" ouvert dans la Drôme

La Préfecture de la Drôme a d'ores-et-déjà annoncé dans un communiqué que'une "mission d’enquête sera diligentée très rapidement par la Direction Départementale des Territoires afin d’estimer les dégâts et les pertes, au plus près du terrain. Un dossier « calamités agricoles » sera ouvert et permettra de solliciter le dispositif national pour les pertes de récolte en arboriculture, et pour les pertes de fond en viticulture."

Le gel ne devrait pas faire plus de dégâts cette année. Météo France prévoit des températures positives à partir de cette nuit et pour les quinze prochains jours dans toute la région.