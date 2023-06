Pharrell Williams invité surprise du Festival du film d'animation d'Annecy

Le chanteur Pharrell Williams, connu notamment pour son tube Happy, était au Festival d'Annecy ce mercredi matin pour remettre une accréditation à vie au fondateur du studio Illumination Chris Meledandri. Amis de longue date, tous deux ont collaboré sur "Moi, Moche et Méchant".

Le secret a été gardé jusqu'à son arrivée sur scène. Pharrell Williams a créé la surprise, mercredi 14 juin en fin de matinée, au Festival du film d'animation d'Annecy. Le chanteur américain est venu, en invité surprise, remettre un Ticket d'or à son ami Chris Meledandri, le fondateur du studio Illumination.

"L'imagination n'a pas de frontière, pas de limite. L'imagination vise à explorer quelque chose d'infini qui vit en nous", a déclaré Pharrell Williams en introduction de son discours, revenant sur sa rencontre avec le producteur, il y a 13 ans, alors qu'il travaillait sur le film d'animation Moi, Moche et Méchant.

Quand on travaille avec Chris, on travaille avec quelqu'un qui, de la plus belle des manières, n'a jamais grandi. Pharrell Williams

La franchise, incarnée par les Minions, célèbres petits personnages jaunes, a connu le plus grand succès dans l'histoire du cinéma d'animation. Une production à laquelle le chanteur a collaboré en composant la plupart des musiques du premier film. Pharrell Williams a par ailleurs été nommé aux Oscars pour son tube Happy, composé pour Moi, Moche et Méchant 2.

"Quand on travaille avec Chris, on travaille avec quelqu'un qui, de la plus belle des manières, n'a jamais grandi", a ajouté Pharrell Williams, ému, avant de remettre au "grand maître de l'imagination" une accréditation à vie au Festival d'Annecy.

"Esprit visionnaire"

Fort du succès de Super Mario Bros. le film, le fondateur d'Illumination est venu à Annecy pour dévoiler des images inédites de Migration, le prochain long métrage de Benjamin Renner qui sortira le 22 décembre aux Etats-Unis. Une production qui met notamment à l'affiche Kumail Nanjiani, nommé aux Oscars, et Elizabeth Banks.

Pharrell Williams remet le Ticket d'Or, une accréditation à vie au Festival d'Annecy, à Chris Meledandri. • © France 3 Alpes

Chris Meledandri est un habitué du Festival du film d'animation où il est venu présenter plusieurs films de son studio en avant-première. "Chris Meledandri a contribué à changer la donne quant à la manière de produire des longs-métrages. En choisissant de produire en Europe, et plus particulièrement en France, il a permis la rencontre du meilleur de deux continents. C’est cet esprit visionnaire que nous voulons célébrer", complète le directeur général de CITIA, l'organisateur du festival, Mickaël Marin, cité dans un communiqué.