Un jeune parapentiste meurt suite à un accident lors des championnats de France en Haute-Savoie

Un jeune parapentiste, Timo Leonetti, a perdu la vie lors des championnats de France de sa discipline à Plaine Joux (Haute-Savoie), ce vendredi 14 juin. Il avait été transporté à l’hôpital d’Annecy le jeudi 13 juin après un accident de parapente. Il était considéré comme un prodige de sa génération.

La fédération de voile libre est en deuil. Elle a communiqué sur ses réseaux sociaux, le décès d’un de ses jeunes membres. Le drame s’est déroulé ce jeudi 13 juin lors des championnats de France de parapente. Il a été transporté à l’hôpital d’Annecy où il est décédé.

Âgé de 22 ans, la fédération rend hommage à "un pilote talentueux" dont "la passion et son dévouement pour le parapente étaient inégalés, et il était respecté et admiré par ses pairs pour son expertise et son esprit sportif."

"Apprécié de tous"

Originaire de Corse, sa commune partage sa tristesse et se souvient d’"un jeune homme extraordinaire au sourire contagieux." Sur les réseaux sociaux de nombreux parapentistes saluent "un jeune talentueux” “drôle, gentil”. Il avait remporté de nombreuses compétitions de haut niveau dont le XContest.

La semaine de compétition a été perturbée par de mauvaises conditions météorologiques.