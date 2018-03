Un couple de randonneurs emporté par une avalanche à Samoëns, en Haute-Savoie

Ce sont des témoins qui ont donné l'alerte vers 11h45 ce dimanche 4 mars.Une avalanche a emporté un couple de randonneurs qui traversait en raquettes un couloir au-dessus du refuge de Bostan, à Samoëns.Le redoux est probablement à l'origine de cette avalanche explique le maire de la commune, Jean-Jacques Grandcollot. Une grosse masse de neige s'est détachée d'une falaise située en amont.La femme a été rapidement sortie d'affaire. Elle a été hospitalisée en état de choc.Son mari, lui, était toujours porté disparu à 16h30 malgré le gros déploiement de secours sur place.Une quarantaine de personnes en tout, des pompiers, gendarmes du PGHM et secouristes en montagne appuyés par un hélicoptère.Les opérations de secours ont été suspendues en fin d'après-midi en raison des mauvaises conditions météo. Le temps est en train de changer et le secteur est risqué. D'autres plaques pourraient se détacher selon le maire de la commune.Les deux randonneurs n'étaient pas équipés de détecteur de victime d'avalanche.En Haute-Savoie ce dimanche, le risque d'avalanche est élevé. La préfecture avait lancé un appel à la prudence dès hier.D'ailleurs, dans l'après-midi, d'autres avalanches se sont déclenchées en Haute-Savoie dans le secteur de Vallorcine faisant au total deux morts et deux blessés graves.