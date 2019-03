Risque d'avalanches : selon Météo France, “une situation exceptionnelle” ce vendredi dans les Alpes

Informez vous sur l'ouverture et l'état des secteurs routiers d'altitude.

Conformez vous aux instructions et consignes de sécurité en vigueur dans les stations de ski et communes de montagne.

Renseignez vous en consultant les bulletins spécialisés de Météo France, les informations locales et les professionnels de la montagne

Le risque d'avalanche est actuellement de 4 sur 5 en Isère (Vercors excepté), Savoie, et Haute-Savoie où la neige s'est invitée hier.Il a d'abord neigé à basse altitude puis la limite pluie-neige s'est progressivement élevée, pour se situer tôt ce matin entre 1300 et 1500 m, un peu plus bas dans les massifs les plus à l'est."L'activité avalancheuse en cours est observée en moyenne deux fois" par an indique par ailleurs Météo France .A moyenne altitude, des coulées de talus et avalanches de taille moyenne de neige humide pourraient en effet se produire spontanément durant la journée.A plus haute altitude, des avalanches de neige sèche de plus grande ampleur sont aussi à craindre."Ces avalanches et coulées pourront toucher des secteurs routiers et infrastructures habituellement exposés, y compris donc à des altitudes moyennes" précise Météo France.