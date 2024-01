Elle raconte en dessin le parcours de Hawa et Daiane, "des vies de femmes que l'on n'a pas l’habitude d'entendre"

Les histoires de Daiane et Hawa, deux femmes qui se sont réfugiées en France après avoir vécu l’horreur, ont touché Coline Picaud, dessinatrice et autrice grenobloise. Elle a décidé de les raconter, en dessin, dans des livres portraits intitulés "Nous autres".

La dessinatrice Coline Picaud publie vendredi 12 janvier Hawa et Daiane, deux livres portraits de femmes aux parcours très différents. Elle y raconte leur histoire et aborde le combat contre l'excision, le poids des traditions en Guinée, mais aussi la difficulté de grandir au Brésil des années 1980.

Daiane, l'enfance difficile au Brésil

"J’ai passé des mauvais moments avec ma mère, mais il y avait des bons moments aussi. Je me rappelle quand elle me ramenait de l’école, quand elle cuisinait pour moi, quand elle était bien. Quand elle ne buvait pas, elle était très gentille. Ma mère prenait de la cocaïne, je la voyais se droguer et elle buvait beaucoup. Elle était perturbée", se souvient Daiane, les larmes aux yeux.

Daiane a vécu toute son enfance au Brésil avant de venir en France - 10 janvier 2023 • © France TV

À 38 ans, Daiane a vécu plusieurs vies, une enfance au Brésil avec très peu d’argent et très peu d’amour. Son père est parti avant sa naissance, sa mère peu après. Daiane est très jeune quand sa mère décide de donner sa sœur à quelqu’un d’autre. Et elle n’a que neuf ans quand la police vient la chercher pour l’emmener dans un orphelinat. Elle y restera 11 ans avant de partir travailler avec les sœurs catholiques dans les communautés pauvres, les favelas.

"Les gens me disent : 'Je ne sais pas pourquoi tu n’es pas déprimée à cause de ton histoire et tout ce que tu as déjà vécu'. C’est comme une motivation aujourd’hui, ce n’est pas quelque chose qui me fait de la peine. Ça me donne de la force. C’est pour ça qu’aujourd’hui, j’essaye de construire ma famille."

Dans sa bande dessinée, Coline Picaud raconte le moment difficile où la mère de Daiane a donné sa petite sœur a quelqu'un d'autre. • © France TV

Daiane n’a jamais revu ni sa sœur ni sa mère mais aujourd’hui, elle attend son premier enfant. Cette histoire, Daiane l’a transmise à Coline, sa professeure de français et son pilier quand elle est arrivée à Grenoble.

Elle a décidé de la raconter en dessin : "Avec mon travail de prof de français pour les étrangers, je rencontre tout le temps des femmes étrangères, des femmes différentes qui ont des vécus différents du mien. Parce que ce n’est pas la même éducation, ce n’est pas la même vie et donc, souvent, les femmes me racontent des bouts de leur histoire et parfois, elles me racontent des choses parce que je suis une femme et donc ce lien-là, il est précieux."

Hawa, la vie impossible en Guinée Conakry

Il y a Daiane mais aussi Hawa dont l’histoire est différente, mais tout aussi terrible. Comme beaucoup d’autres femmes qui ont dû quitter leur pays, Hawa a laissé ses deux enfants en Guinée Conakry. Elle a raconté à Coline comment elle est devenue maman à 14 ans, comment elle a subi l’excision, la polygamie et la façon dont elle s’est rebellée. Coline s’en est faite porte-parole.

Hawa a laissé ses deux enfants en Guinée Conakry, elle espère un jour les revoir • © France TV

"Quand je me souviens de l’histoire, ça me fait mal. Mais quand je regarde comme ça la bande dessinée, je suis contente aussi. Il y a beaucoup de gens qui me disent : 'Ca va aller, prend le courage. Bientôt, tu vas avoir tes enfants'. Donc ça me fait plaisir aussi. Avant, je pleurais mais maintenant, ça va. Ça me donne espoir aussi pour voir mes enfants. Sinon, ce n’est pas facile tous les jours."

Des livres portraits, Coline souhaite en dessiner toute une collection. "L’idée, c'est de dire que derrière chaque femme, il y a une histoire plus ou moins complexe, plus ou moins différente. C'est de m’intéresser à dessiner, à raconter des vies de femmes que l'on n'a pas l’habitude forcément d'entendre. Là, ce sont deux femmes étrangères mais ça pourrait être une femme française, des vies avec des destins, des choses inhabituelles. On n'imagine pas ce qui peut se cacher juste derrière une femme", conclut l'autrice.

L'histoire de Daiane et Hawa, deux femmes qui se sont réfugiées en France après avoir vécu l'horreur, a touché Coline Picaud, dessinatrice et autrice grenobloise. Elle a décidé de les raconter en dessin dans des livres portraits, intitulés "Nous autres".

Les premiers livres de la collection sont à retrouver dans les librairies grenobloises à partir de ce vendredi.