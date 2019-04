A Grenoble, une maternité installe des lits doubles pour permettre aux couples de se sentir comme à la maison

"Elle a pleuré de surprise"

Elargir le dispositif

Des lits doubles à la maternité, c'est le défi que s'est lancé la maternité du Groupe hospitalier mutualiste ( GHM ) de Grenoble. Via une campagne de, 7.000 euros ont été récoltés grâce à 130 donateurs et deux lits ont pu être installés au début du mois d'avril. Les parents vont pouvoiravec leur nouveau-né et se sentir comme à la maison."On a fait la surprise à la première maman qui a utilisé le lit double, on avait installé des ballons dans la chambre. Quand elle est arrivée, elle a pleuré de surprise. C'était génialissime. En plus, le couple habitait loin, à l'Alpe d'Huez, donc ils étaient vraiment ravis", raconte Alexandra Licina, cadrequi a participé à la mise en place du projet.Jusque-là, les accompagnants devaient dormir dans des canapés convertibles et dans certaines maternités, ils sont parfois contraints de rentrer chez eux durant la nuit. "L'accouchement est un moment fort, on veut rester collé-serré et être ensemble. Dire au papa de rentrer chez lui, ce n'est plus dans l'air du temps. Il faut faire évoluer les consciences", souligne Alexandra Licina. Ce dispositif permet deentre l'enfant et ses deux parents mais aussi de soutenir la mère dans les premiers moments, comme pour la gestion de l'allaitement.Du côté de l'équipe médicale, quelques ajustements ont dû être faits pour s'adapter à ces nouveaux. "On a dû changer nos habitudes de travail, par exemple pour se déplacer autour de la maman et puis dans la façon d'aborder les couples, afin de se faire aussi discret que possible", explique la sage-femme.Pour les parents qui profitent des nouveaux lits,au GHM de Grenoble. "Les lits-doubles ne sont pas réservés aux V.I.P.", fait remarquer Alexandra Licina. Sur les 28 chambres, au total 7 sont assez spacieuses pour accueillir un lit double. La maternité souhaite donc, mais pour y arriver, des dons seront encore nécessaires.