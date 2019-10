Incendie de la mairie de Grenoble : un acte criminel indique le procureur, après les résultats du laboratoire d'analyse

Ce rapport d’expertise qui conclut que l’incendie de la mairie de Grenoble est d’origine criminelle ".Cette conclusion se fonde sur l'analyse d'un prélèvement effectué sur les lieux de l'incendie, qui révèle la présence d'un supercarburant.Après l'analyse de ce prélèvement, les premiers éléments de l'enquête avaient dans un premier temps plutôt permis de privilégier un accident d'originale accidentelle."Ces nouvelles informations conduisent à modifier le cadre de l'enquête en cours menée par le commissariat de Grenoble"indique le procureur.Ces nouvelles informations conduisent à modifier le cadre de l’enquête judiciaire en cours menée par le commissariat de police de Grenoble. L’enquête est désormais menée pour destruction volontaire par incendie, infraction punie de 10 ans d’emprisonnement.Les conclusions précises du laboratoire de police scientifique de Lyon sont les suivantes :« Au regard des éléments portés à notre connaissance, de nos analyses et de nos constatations, nous nous orientons sur un incendie volontaire avec épandage de supercarburant au niveau de l’accès central à la salle du conseil municipal.Deux hypothèses sont possibles quant au déversement :- L’incendiaire est parvenu à entrer dans la salle et a déversé du supercarburant à l’intérieur, au sol, devant l’entrée centrale. Le feu a ensuite gagné le mobilier présent (chaises rembourrées, boiserie du mur ...) et s’est propagé dans la pièce par les boiseries.- L’incendiaire a déversé du supercarburant à l’intérieur du sas central, entre les deux portes et au sol, et l’a enflammé, sans entrer dans la salle du conseil municipal. Du supercarburant a coulé sous la porte, propageant ainsi le feu à l’intérieur de la pièce. Un déversement de l’extérieur du sas central,avec les deux portes fermées, est exclu.Dans les deux cas, les fils électriques se trouvant dans cette zone ont subi les effets de l’incendie, mais n'en sont pas la cause. À noter également qu’un foyer secondaire est repéré sur la droite de la pièce en entrant, près d’une porte latérale au niveau de la régie. Aucune trace de supercarburant n’est détecté dans les prélèvements réalisés à ce niveau. Il peut s’agir d’un foyer induit (brandon sur objet à charge calorifique importante par exemple), ou d’un deuxième foyer avec épandage, mais les traces de produit accélérant étant en trop faible quantité pour être détectées. »